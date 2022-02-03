Радикальный способ лечения игровой зависимости у подростков

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Посетитель компьютерного клуба в Китае запечатлел необычную сцену. Семейная пара устроила взбучку одному из игроков. Родителям не понравилось, что их сын проводит слишком много времени в играх.
Родители побили сына-подростка, застукав его в компьютерном клубе. По всей видимости, сказываются недавние ограничения на видеоигры.
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