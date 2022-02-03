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Радикальный способ лечения игровой зависимости у подростков

Радикальный способ лечения игровой зависимости у подростков (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 10:21
Сообщество : Игромир
Метки: Китай   видео   зависимость   игровая зависимость   игроки   компьютерный клуб   люди   
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Посетитель компьютерного клуба в Китае запечатлел необычную сцену. Семейная пара устроила взбучку одному из игроков. Родителям не понравилось, что их сын проводит слишком много времени в играх.
Родители побили сына-подростка, застукав его в компьютерном клубе. По всей видимости, сказываются недавние ограничения на видеоигры.

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Метки: Китай   видео   зависимость   игровая зависимость   игроки   компьютерный клуб   люди   
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7  комментариев
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24k
SerGProS Час назад
Посмотрели?Продолжаем набивать фрагов, нужен лвл ап для нового перка. Все.
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573
Andrii Pohudin 7 минут назад
Полечили, пошел делать уроки
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220
cdzpm 9 минут назад
Доходчиво!
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8k
Hunson Abadeer 20 минут назад
нормальное воспитание
Ссылка youtu.be
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22k
MrGod 45 минут назад
Самый действенный воспитательный метод.
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1k
KoToBuBeN Час назад
Надо было монтировку брать, сломанные руки и ноги, пробитая голова - гарантированно, никакой игровой зависимости!
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801
svarog19692007 2 часа назад
Да он просто псих!
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