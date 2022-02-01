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Жуткая стая бродячих собак

Жуткая стая бродячих собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 10:20
Сообщество : Животные
Метки: бродячие собаки   видео   животные   жуть   собаки   стая   
558
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Короткое видео, которое страшнее многих фильмов ужасов. Встрече с такой компанией не пожелаешь и врагу.
Не бойтесь, они не кусаются...

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Метки: бродячие собаки   видео   животные   жуть   собаки   стая   
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8  комментариев
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5k
Борис Карабанов Час назад
Ничего особо жуткого - гон. Февраль.
А ситуация с бродячими животными везде стандартная - выделяются деньги, администрацией строго по закону объявляется тендер и он признается несостоявшимся, т.к. подрядчик не выявляется в виду ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ ЗАЯВОК. Никто не хочет в современных законодательных реалиях связываться с этим геморроем. Дофига умных зоозащитников с камерами развелось - потом замучаешься объяснения писать, почему за хвост грубо схватили при отлове. Оно это надо?
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−46
акушер 15 минут назад
стабильность путлерца ...
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4k
Димка Смола/67 41 минуту назад
Один из депутатов предложил:
В каждом городе построить по 100 вольеров, отлавливать методом усыпления собак (стрелять дротиком 1 шт. стоит в районе 50 руб), пять дней держать в вольере.... объявился хозяин, отдать собакина, если нет то усыплять уже с концами, лично я считаю что это единственный правильный метод.
Не возможно очистить улицы по другому.
ЗАПОМНИТЕ ПРАВО И ЛЕВОЗАЩИТНИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО а особенно детская!! Если есть желание подбирайте и устраивайте в семьи ЛИЧНО ВАМ ПОКЛОНЮСЬ ЗА ЭТО!
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15k
анатолий 46 минут назад
жесть
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727
Hallo FreeSpace 51 минуту назад
а зоозащитники не хотят их по домам разобрать ?
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