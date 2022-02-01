Жуткая стая бродячих собак

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Короткое видео, которое страшнее многих фильмов ужасов. Встрече с такой компанией не пожелаешь и врагу.
Не бойтесь, они не кусаются...
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А ситуация с бродячими животными везде стандартная - выделяются деньги, администрацией строго по закону объявляется тендер и он признается несостоявшимся, т.к. подрядчик не выявляется в виду ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ ЗАЯВОК. Никто не хочет в современных законодательных реалиях связываться с этим геморроем. Дофига умных зоозащитников с камерами развелось - потом замучаешься объяснения писать, почему за хвост грубо схватили при отлове. Оно это надо?
В каждом городе построить по 100 вольеров, отлавливать методом усыпления собак (стрелять дротиком 1 шт. стоит в районе 50 руб), пять дней держать в вольере.... объявился хозяин, отдать собакина, если нет то усыплять уже с концами, лично я считаю что это единственный правильный метод.
Не возможно очистить улицы по другому.
ЗАПОМНИТЕ ПРАВО И ЛЕВОЗАЩИТНИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО а особенно детская!! Если есть желание подбирайте и устраивайте в семьи ЛИЧНО ВАМ ПОКЛОНЮСЬ ЗА ЭТО!
Видел репортажи на Animal Planet...