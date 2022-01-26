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Вот это благодарность

Вот это благодарность (1 видео)

Автор:
26 января 2022 14:00
Сообщество : Животные
Метки: Приколы   ватермарк   видео   животные   собаки   юмора   

Ну спасибо!

Антон Брухляев

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Метки: Приколы   ватермарк   видео   животные   собаки   юмора   
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4  комментария
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что тут удивительного? Кто знаком с повадками животных, тот знает, что пёсель никогда не забывает пометить место кормёжки, типа, "Моя столовочка!"
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−5
Aleksey 2 часа назад
типа спасибо
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3k
Алексей (Виталич) 2 часа назад
Нельзя прикармливать....У нас такие (милые)песики ,ребенка загрызли...насмерть...девочке 9 лет.....было....
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