Вот это благодарность

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Антон Брухляев
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(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
26 января 2022 14:00
Сообщество :
Животные
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ватермарк
видео
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Антон Брухляев
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комментария
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Борис Карабанов
2 часа назад
Что тут удивительного? Кто знаком с повадками животных, тот знает, что пёсель никогда не забывает пометить место кормёжки, типа, "Моя столовочка!"
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−5
Aleksey
2 часа назад
типа спасибо
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Алексей (Виталич)
2 часа назад
Нельзя прикармливать....У нас такие (милые)песики ,ребенка загрызли...насмерть...девочке 9 лет.....было....
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