Сижу с рогами и жду дома: ответ парня бывшей девушке

4521
1
1
Молодой человек записал голосовое сообщение своей девушке, которую он застал ночью в клубе с другим.
Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
Ссылки по теме:
- Капля лимонного сока на губах спящей девушки
- Хрупкая девушка познакомилась с отдачей
- Прекрасная хоккейная аналитика
- Неудачная попытка похвастаться новой обувью
- Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона
69
Понравилось69
Новости партнёров
Уговаривает стать АЛЕНЕМ и продолжать инвестировать в нее
Беги, глупец
Не стал подходить в клубе, устраивать скандал, просто бросил и всё.
PS и да, она к 35-ти будет бегать искать мужа, хоть какого-нибудь. Но б*яди особо никому не нужны...
ПыСы: правда я бы и отношения не стал заводить с девушкой, которая шатается по клубам ночью.
А шкура эта... Долька от мандарина ей цена.
"В клуб с подружками, просто потанцевать... Ага... "