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Сижу с рогами и жду дома: ответ парня бывшей девушке

Сижу с рогами и жду дома: ответ парня бывшей девушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 09:13
Сообщество : Жизнь
Метки: Девушка   видео   голосовое сообщение   застукал   измена   
4521
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Молодой человек записал голосовое сообщение своей девушке, которую он застал ночью в клубе с другим.
Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Девушка   видео   голосовое сообщение   застукал   измена   
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Шкура лагерная.
Уговаривает стать АЛЕНЕМ и продолжать инвестировать в нее
Беги, глупец
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1k
vasilykopkov 5 минут назад
Молодец мужик, все правильно сделал и очень корректно.
Не стал подходить в клубе, устраивать скандал, просто бросил и всё.

PS и да, она к 35-ти будет бегать искать мужа, хоть какого-нибудь. Но б*яди особо никому не нужны...
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2k
azuver 11 минут назад
Чётко,спокойно и по делу.Молодец.Одно удивляет,как можно терпеть 1.5 года похождения этой шмары ?
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6k
Tranquility 17 минут назад
Как всегда говорили наши предки: Доверяй, но проверяй.
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5k
pilgrimnl 21 минуту назад
мндя, за 1,5 года не разглядеть шлюху в упор?
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2k
сеньор Леонсио 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
То, что я понял к своим 34-м годам: 75% девушек - шлюхи.
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5k
Димыч Полчаса назад
Нормально ответил. Оправдания от изменившего(предавшего) человека - то же самое, что оправдания и клятвы алкаша, наркомана. Человек уже через тебя перешагнул и предать в следующий раз ему будет в разы легче.
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2k
DVPET Полчаса назад
Ну да, она уговаривает его и дальше быть "аленем". Ну а почему ей этого не делать? Он же 1,5 года был тем самым "аленем" и не жаловался, все устраивало?
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19k
sanchesS80 Полчаса назад
Я бы даже время на ролик не стал бы тратить. П.н.х. и всё.
ПыСы: правда я бы и отношения не стал заводить с девушкой, которая шатается по клубам ночью.
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3k
Дмитрий 36 минут назад
Ну ты мужик, ни одного оскорбления. Ну а шкура пусть дальше скачет.
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421
Олег 37 минут назад
Молодец. Чётко, сдержанно, тактично!
А шкура эта... Долька от мандарина ей цена.
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15k
Андрей 38 минут назад
"Мне было так одиноко".
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148
nas175 40 минут назад
Будет валяться в ногах, говорить о любви не верь, если баба слаба на передок это навсегда.
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10k
Максим 40 минут назад
Следующей такую волю не давай) А то в клуб он её отпускал) Ночью баба где то шарахается... Писец. Я своей взбучку устраивал когда она с универа позже приезжала. Сидеть, нервничать, а вдруг кто обидел. На остановке жопу морозить.. Нет, гулянки только вместе. Личное пространство и время нужно, живите одиночками. Семья это насколько прекрасно настолько и трудно.
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40
refis 42 минуты назад
Все правильно сделал.
"В клуб с подружками, просто потанцевать... Ага... "
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2k
сеньор Леонсио 43 минуты назад
Верит своим бесстыжим глазам,а не своей любимой девушке!
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3k
Слава Андреев 44 минуты назад
хорошо устроилась)))) тот случай когда и рыбки съесть и .......... сесть)))
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981
Игорь Меншиков 48 минут назад
Мдаа сдержанности позавидовать
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1k
Vad 54 минуты назад
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
молорик . без истерик. сейчас растет поколение экоистов а вот этот случай как раз самый эгоистичный . она его в хер не ставит но продолжает врать что он ей нужен она любит и бла бла бла а сама бегает по клубам снимается , ищет запасного оленя который будет ее кормить одевать обувать . вот реально поколение шлюх
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