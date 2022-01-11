Обиделась: реакция девушки на новый смартфон

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Девушка жаловалась парню, что её смартфон сильно устарел и намекала на новый гаджет. В какой-то момент молодой человек купил смартфон и вручил героине ролика лично в руки. Однако девушка осталась недовольна подарком.
Девушка рассчитывала на смартфон подороже и осталась недовольна подарком.
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Я только не понял, в чем прикол дарить телефон за 3 тысячи