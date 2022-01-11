FISHKINET
Сообщество Юмор 13755 постов • 2790 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Обиделась: реакция девушки на новый смартфон

Обиделась: реакция девушки на новый смартфон (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   видео   гаджет   подарок   прикол   розыгрыш   смартфон   
535
1
1
Девушка жаловалась парню, что её смартфон сильно устарел и намекала на новый гаджет. В какой-то момент молодой человек купил смартфон и вручил героине ролика лично в руки. Однако девушка осталась недовольна подарком.
Девушка рассчитывала на смартфон подороже и осталась недовольна подарком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Реакция   видео   гаджет   подарок   прикол   розыгрыш   смартфон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Опаньки Час назад
больше она карррртавому не даст

Я только не понял, в чем прикол дарить телефон за 3 тысячи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail 58 секунд назад
испанский стыд )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
dima423 2 минуты назад
И что автор хотел показать этим видео? что нищебродам не дают?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Egoro Полчаса назад
Плюсик поставил, хотя и постанова. Только не понял нафига в наше время телефон с 8Гб памяти? На неделю? Интересно сколько этот телефон стоит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Филипп Преображенский 39 минут назад
Постанова конечно, но поучительно. Ни один здравомыслящий человек так не сделает. Это равносильно тому, что человеку, долго и счастливо ездившему на стареньком Крузачке, вдруг подарят новенькую Ладу Гранту. Так делать не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ном-Номыч 46 минут назад
Пожалел почку, цццц И правильно сделал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 54 минуты назад
Кто-то сегодня будет спать на диване
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Колька Валеркин сын Час назад
Бехать от такой лахудры надо, бежать как от огня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800 Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800 Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде Искренние эмоции девушки во время первого прыжка с парашютом Искренние эмоции девушки во время первого прыжка с парашютом Розыгрыш девушки в магазине Розыгрыш девушки в магазине Кенгуру пытается произвести впечатление на девушку Кенгуру пытается произвести впечатление на девушку Девушка пожалела, что резко разбудила своего парня Девушка пожалела, что резко разбудила своего парня
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

802878



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
17
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Мошонка трубочиста": болезнь викторианского Лондона
0
84
"Мошонка трубочиста": болезнь викторианского Лондона
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
10
Смешные и добрые видео
Уникальный стадион для ЧМ-2022 в Катаре построили из сотен грузовых контейнеров
0
3
Уникальный стадион для ЧМ-2022 в Катаре построили из сотен грузовых контейнеров
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чай пить - это святое
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#ватермарк#Россия#Приколы#познавательно#фильм#прикольные#дтп
#фото#факты#люди#кино#Казахстан#смешные#подборка#забавно#аварии#позитив
#интересно#история#в мире#СССР#картинки#Ynews#интересное#фотографии#дети#сша

На что жалуетесь?

Вернуться