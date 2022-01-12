Сивуч Жора развлекает рыбаков на Камчатке

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На территории рыболовецкого колхоза в городе Петропавловск-Камчатский обосновался очень деловой сивуч. Местные рыбаки назвали его Жорой и подкармливают попрошайку рыбой.
Наглый сивуч регулярно приплывает к пирсу рыбного предприятия и выпрашивает у работников еду. После приема пищи попрошайка принимает солнечные ванны неподалеку.
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