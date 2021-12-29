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Что делать во время судорожного приступа у человека

Что делать во время судорожного приступа у человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 09:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Жизнь   видео   первая помощь   полезно   помощь   скорая помощь   судороги   эпилепсия   
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Судорожные приступы характеризуются внезапной потерей сознания и сопровождаются неконтролируемой двигательной активностью тела человека. Сотрудник скорой помощи рассказал, как правильно поступить, когда вы видите судороги у человека.
Предупреждён — значит вооружён. Оказываем помощь человеку правильно.

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Метки: Жизнь   видео   первая помощь   полезно   помощь   скорая помощь   судороги   эпилепсия   
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Andrew_Nice 42 минуты назад
А можно вместо малышевых всяких вот этого вот мужика по первому каналу показывать?! Вот это действительно полезная информация для каждого.
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