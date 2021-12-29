Что делать во время судорожного приступа у человека

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Судорожные приступы характеризуются внезапной потерей сознания и сопровождаются неконтролируемой двигательной активностью тела человека. Сотрудник скорой помощи рассказал, как правильно поступить, когда вы видите судороги у человека.
Предупреждён — значит вооружён. Оказываем помощь человеку правильно.
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