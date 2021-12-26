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Кадры спасения летчика Константина Мурахтина

Кадры спасения летчика Константина Мурахтина (1 видео)

Автор:
26 декабря 2021 11:52
Метки: Сирия   взаимовыручка   видео   героизм   

Видео данные из архива

Кaleidoscope
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Метки: Сирия   взаимовыручка   видео   героизм   
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Кaleidoscope Автор поста 2 часа назад
24 ноября 2015 года фронтовой бомбардировщик ВКС РФ Су-24М, отрабатывавший цели на территории Сирии, был сбит в результате ракетного удара, нанесённого истребителем F-16C ВВС Турции. Экипажу повреждённого самолёта удалось катапультироваться. Однако в ходе огня из стрелкового оружия, который вели протурецкие боевики, погиб командир бомбардировщика Олег Пешков. Штурману Константину Мурахтину удалось выжить и продолжить службу.

После данного инцидента в СМИ муссировались различные версии проведения спасательной операции. Слухи подпитывали «оппозиционные» Дамаску ресурсы, утверждавшие, что якобы российский штурман попал в плен и был освобождён благодаря чуть ли непрямому вмешательству Анкары.

Однако на днях, шесть лет спустя после турецкой провокации, на ютуб-канале «Студия Александра Рогаткина» был опубликован видеоролик, опровергающий данные инсинуации.

Судя по представленному видео, российский БПЛА, осматривавший зону падения Су-24М, обнаружил парашют штурмана, а в инфракрасном диапазоне – тепловую сигнатуру лётчика. Мурахтин, пытаясь не выдать своего местоположения боевикам, засел в укрытии без движений. Тем более, мобильная ЗУ-23-2 террористов обнаружила парашют и вела огонь по этому сектору. Чтобы убедиться в том, что он цел, на мобильный телефон штурмана был произведён звонок, подтвердивший сохранность его жизни.

После этого была начата активная фаза спасательной операции с участием групп спецназа РФ и Сирии, в ходе которой штурман был эвакуирован с места укрытия и доставлен в расположение российских войск.
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ЛикБез 56 минут назад
Всё норм, только "видеоданные"...

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