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Видео
Кaleidoscope
Кадры спасения летчика Константина Мурахтина
(1 видео)
Автор:
Кaleidoscope
26 декабря 2021 11:52
Метки:
Сирия
взаимовыручка
видео
героизм
Видео данные из архива
Кaleidoscope
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286420
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2021-12-26T11:52:33+03:00
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Кaleidoscope
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2 часа назад
24 ноября 2015 года фронтовой бомбардировщик ВКС РФ Су-24М, отрабатывавший цели на территории Сирии, был сбит в результате ракетного удара, нанесённого истребителем F-16C ВВС Турции. Экипажу повреждённого самолёта удалось катапультироваться. Однако в ходе огня из стрелкового оружия, который вели протурецкие боевики, погиб командир бомбардировщика Олег Пешков. Штурману Константину Мурахтину удалось выжить и продолжить службу.
После данного инцидента в СМИ муссировались различные версии проведения спасательной операции. Слухи подпитывали «оппозиционные» Дамаску ресурсы, утверждавшие, что якобы российский штурман попал в плен и был освобождён благодаря чуть ли непрямому вмешательству Анкары.
Однако на днях, шесть лет спустя после турецкой провокации, на ютуб-канале «Студия Александра Рогаткина» был опубликован видеоролик, опровергающий данные инсинуации.
Судя по представленному видео, российский БПЛА, осматривавший зону падения Су-24М, обнаружил парашют штурмана, а в инфракрасном диапазоне – тепловую сигнатуру лётчика. Мурахтин, пытаясь не выдать своего местоположения боевикам, засел в укрытии без движений. Тем более, мобильная ЗУ-23-2 террористов обнаружила парашют и вела огонь по этому сектору. Чтобы убедиться в том, что он цел, на мобильный телефон штурмана был произведён звонок, подтвердивший сохранность его жизни.
После этого была начата активная фаза спасательной операции с участием групп спецназа РФ и Сирии, в ходе которой штурман был эвакуирован с места укрытия и доставлен в расположение российских войск.
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ЛикБез
56 минут назад
Всё норм, только "видеоданные"...
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После данного инцидента в СМИ муссировались различные версии проведения спасательной операции. Слухи подпитывали «оппозиционные» Дамаску ресурсы, утверждавшие, что якобы российский штурман попал в плен и был освобождён благодаря чуть ли непрямому вмешательству Анкары.
Однако на днях, шесть лет спустя после турецкой провокации, на ютуб-канале «Студия Александра Рогаткина» был опубликован видеоролик, опровергающий данные инсинуации.
Судя по представленному видео, российский БПЛА, осматривавший зону падения Су-24М, обнаружил парашют штурмана, а в инфракрасном диапазоне – тепловую сигнатуру лётчика. Мурахтин, пытаясь не выдать своего местоположения боевикам, засел в укрытии без движений. Тем более, мобильная ЗУ-23-2 террористов обнаружила парашют и вела огонь по этому сектору. Чтобы убедиться в том, что он цел, на мобильный телефон штурмана был произведён звонок, подтвердивший сохранность его жизни.
После этого была начата активная фаза спасательной операции с участием групп спецназа РФ и Сирии, в ходе которой штурман был эвакуирован с места укрытия и доставлен в расположение российских войск.