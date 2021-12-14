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Тупой и ещё тупее

Тупой и ещё тупее (1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 19:00
Сообщество : Юмор
Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   

Кто-нибудь расскажет ему?

Dvache

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Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   
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37k
Франц Лефорт Час назад
Постановка? Или правда такой тупой?
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8k
Дмитрий Данилов Минуту назад
Уже даже сантехники с камерой на вызов ходят, чтоб видосики снимать... Верим верим
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58k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
чурка тупая.
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38k
Андрей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Mowgley Час назад
Если сантехник сказал не лезает - значит, не лезает.
А то дох..я умных развелось, понимаешь.
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38k
Андрей Час назад
Ну если толстая и никак не лезает, то надо раковину было стачивать, чтобы была тонкая и тогда всё залезает.
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