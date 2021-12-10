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Сообщество Фабрика идей
Dvache
Идеальное решение
(1 видео)
Автор:
Dvache
10 декабря 2021 14:00
Сообщество :
Фабрика идей
Метки:
ватермарк
видео
приколы
юмора
Его идеи будут жить вечно.
Dvache
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
4628
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Его идеи будут жить вечно.
2021-12-10T14:00:46+03:00
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комментариев
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175
Шурман
Час назад
Очень интересно , в бочке все рассчитано на 1-2 смыва , он свою какушку будет смывать раз 10 ?
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26k
Vazari
Шурман
Час назад
В бачке есть возможность настройки ёмкости. Можно легко компенсировать эту приблуду. Многие не знают или не умеют, как это делается, и в целях экономии воды, тупо ставят в бачок 2литровую бутылку, и называют это "лайфхаком")
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68k
Пётровыч
11 минут назад
Херня. Бутыль с водой уменьшит количество смываемой воды, а это значит, что говно не всегда будет смываться и так же не всегда успеете отмыть чиркаши. А уж пенка эта сдуется в течении 15 минут.
Можете купить себе американский вакуумный туалет, но жопа всё-равно будет мокрая.
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17k
Александр
Полчаса назад
А не проще перед бомбардировкой, бросить пару листков туалетной бумаги, чем трахаться с бутылками в бочке, и после ночи, когда пена осядет, смывать воду перед походом в туалет?
Ну или прикупить нормальный унитаз, который не мстит жопе ответной стрельбой?
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−1
Митсубицепс
53 минуты назад
Опять этот долбаный Дваче... Ты тереобулся, м думаешь тебя никто не узнает? Лайкодрочер струев.
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951
Хансон Абадир
Час назад
чушь
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993
poбт
Час назад
открою секрет, купить унитаз с полкой или скатом нет(пока еще) никаких проблем, на*х*уя народ берет эту плюхающую шнягу непонятно, а ведь производители смотрят на спрос и скоро нормальные точки просто исчезнут
2
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Мурчелло
Час назад
Выложите кто нибудь мем с Юрием Гагариным.
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30k
Седой
Час назад
И мыло уйдет очень быстро из бутылки, каждый раз снимать крышку унитаза? У меня встроенный и так просто не откроешь, да и такую бутылку не затолкаешь, надо что то мудрить. Плохая идея. Есть же приблуды на край вешаются и с пеной тоже, не нужно каждый раз открывать
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813
Квантовый_Слесарь_82
Час назад
Страшное дело.
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26k
Vazari
Час назад
А можно просто скомкать метр туалетной бумаги и кинуть в толчок перед процессом
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5k
Roman
Vazari
57 минут назад
Двух-трёх квадратиков хватит.
А мыльная пена, кстати, за ночь осядет.
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Егерь
Час назад
Достал уже этот "поцелуй Посейдона"
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Можете купить себе американский вакуумный туалет, но жопа всё-равно будет мокрая.
Ну или прикупить нормальный унитаз, который не мстит жопе ответной стрельбой?
А мыльная пена, кстати, за ночь осядет.