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Идеальное решение

Идеальное решение (1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 14:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   

Его идеи будут жить вечно.

Dvache

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Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   
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15  комментариев
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175
Шурман Час назад
Очень интересно , в бочке все рассчитано на 1-2 смыва , он свою какушку будет смывать раз 10 ?
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68k
Пётровыч 11 минут назад
Херня. Бутыль с водой уменьшит количество смываемой воды, а это значит, что говно не всегда будет смываться и так же не всегда успеете отмыть чиркаши. А уж пенка эта сдуется в течении 15 минут.
Можете купить себе американский вакуумный туалет, но жопа всё-равно будет мокрая.
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17k
Александр Полчаса назад
А не проще перед бомбардировкой, бросить пару листков туалетной бумаги, чем трахаться с бутылками в бочке, и после ночи, когда пена осядет, смывать воду перед походом в туалет?

Ну или прикупить нормальный унитаз, который не мстит жопе ответной стрельбой?
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−1
Митсубицепс 53 минуты назад
Опять этот долбаный Дваче... Ты тереобулся, м думаешь тебя никто не узнает? Лайкодрочер струев.
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951
Хансон Абадир Час назад
чушь
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993
poбт Час назад
открою секрет, купить унитаз с полкой или скатом нет(пока еще) никаких проблем, на*х*уя народ берет эту плюхающую шнягу непонятно, а ведь производители смотрят на спрос и скоро нормальные точки просто исчезнут
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4
Мурчелло Час назад
Выложите кто нибудь мем с Юрием Гагариным.
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30k
Седой Час назад
И мыло уйдет очень быстро из бутылки, каждый раз снимать крышку унитаза? У меня встроенный и так просто не откроешь, да и такую бутылку не затолкаешь, надо что то мудрить. Плохая идея. Есть же приблуды на край вешаются и с пеной тоже, не нужно каждый раз открывать
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813
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Страшное дело.
Ссылка youtu.be
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26k
Vazari Час назад
А можно просто скомкать метр туалетной бумаги и кинуть в толчок перед процессом
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1k
Егерь Час назад
Достал уже этот "поцелуй Посейдона"
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