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Иллюзия обмана

Иллюзия обмана (1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 19:21
Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   

Да он грёбаный волшебник

Pavel Dvach

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1  комментарий
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188
Шурман Полчаса назад
Бывал в таких музеях , у нас есть такой в Мехелене а в Тарту в Эстонии есть что то подобное , в нашем хоть и запомнил что то , но в Тарту мне только анатомия запомнилась и патология . Не знаю если фотку поставлю забанят или нет . Если честно жену почти стошнило от увиденного а я ходил рассматривал , больше интерес был к печени и мозгам .
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