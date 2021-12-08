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Pavel Dvach
Иллюзия обмана
(1 видео)
Автор:
Pavel Dvach
08 декабря 2021 19:21
Метки:
ватермарк
видео
приколы
юмора
Да он грёбаный волшебник
Pavel Dvach
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188
Шурман
Полчаса назад
Бывал в таких музеях , у нас есть такой в Мехелене а в Тарту в Эстонии есть что то подобное , в нашем хоть и запомнил что то , но в Тарту мне только анатомия запомнилась и патология . Не знаю если фотку поставлю забанят или нет . Если честно жену почти стошнило от увиденного а я ходил рассматривал , больше интерес был к печени и мозгам .
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