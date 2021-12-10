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Dvache
Накипело
(1 видео)
Автор:
Dvache
10 декабря 2021 12:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
ватермарк
видео
приколы
юмора
У парня явно накипело.
Dvache
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У парня явно накипело.
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комментариев
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4k
Квизо
2 часа назад
Почему у парня? Интонации и манера говорить как у пед_ика.
13
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6k
B0n
14 минут назад
чё за педовский говор?
2
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946
Хансон Абадир
19 минут назад
какой то неадекват
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vasilykopkov
24 минуты назад
Учитель из макдоналдса :)
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12k
Artem
Полчаса назад
может играет
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☾ Атеист ☽
Полчаса назад
Лучше пусть фотки обрабатывают, а не свое лицо всякой глиной химической.
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Sasa
50 минут назад
Конкуренция из-за мужиков! )))))
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455
SHAGREEN
Час назад
Еб.ан косноязычный.
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dima423
2 часа назад
ну вот, девкам теперь трусы менять...
5
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Fat Lynx
2 часа назад
дурак что ли?
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