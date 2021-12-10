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Накипело

Накипело (1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   

У парня явно накипело.

Dvache

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Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   
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10  комментариев
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4k
Квизо 2 часа назад
Почему у парня? Интонации и манера говорить как у пед_ика.
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6k
B0n 14 минут назад
чё за педовский говор?
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946
Хансон Абадир 19 минут назад
какой то неадекват
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1k
vasilykopkov 24 минуты назад
Учитель из макдоналдса :)
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12k
Artem Полчаса назад
может играет

может играетПосмотреть
может играет
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10k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
Лучше пусть фотки обрабатывают, а не свое лицо всякой глиной химической.
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9k
Sasa 50 минут назад
Конкуренция из-за мужиков! )))))
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455
SHAGREEN Час назад
Еб.ан косноязычный.
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41k
dima423 2 часа назад
ну вот, девкам теперь трусы менять...
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
дурак что ли?
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