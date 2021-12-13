Собака катается с горки вместе с детворой

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Йоркширский терьер обожает кататься с горки вместе с детьми. Владелец животного запечатлел, как питомец съезжает с горки на ледянке, а затем бежит обратно.
Любишь кататься, люби и ледяночку носить.
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