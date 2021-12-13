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Собака катается с горки вместе с детворой

Собака катается с горки вместе с детворой (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 08:35
Сообщество : Животные
Метки: горка   йорк   йоркширский терьер   милота   позитив   пёс   собака   
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Йоркширский терьер обожает кататься с горки вместе с детьми. Владелец животного запечатлел, как питомец съезжает с горки на ледянке, а затем бежит обратно.
Любишь кататься, люби и ледяночку носить.

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Метки: горка   йорк   йоркширский терьер   милота   позитив   пёс   собака   
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12k
Хью́берт Час назад
Забавный пёс.
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1k
Александр 20 минут назад
Позитивчик
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Mr.Adamson

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