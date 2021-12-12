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В американских социальных сетях очередной скандал. Краса и гордость США за 4.000.000.000 (четыре миллиарда) долларов, сокрушительный и смертельный эсминец Zumvalt, немного проржавел.Причем СМИ называют цену в 9$ млрд, не иначе, за пять лет после спуска на воду сила и мощь НАТО немного подорожала.Напомню, что всего таких планировалось построить 32. Потом решили, что хватит и 24. Потом планы уменьшились до семи кораблей. Потом до трех. Их все-таки построили — с верфей сошли головной корабль (USS Zumwalt) и еще два, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson.Корабль уже был готов захватить Россию и Китай, но у него выявили пару пустяковых недочетов. Zumvalt может плавать только по спокойной воде, иначе он переворачивается. Двигатель дерьмовый, при попытке пройти Панамский канал в 2016 году поломался и потребовалась буксировка.А еще у эсминца Zumvalt нет главного калибра. Планировался лазер, способный из Калифорнии отстрелить звездочку на фуражке у бойца кремлевского караула, но что-то пошло не так, теперь хоть пращу ставь и корзину камней вози.Ну и на радарах его видно. Мечтали, что он весь такой невидимый как подкрадется, как жахнет по тоталитаризму, а потом исчезнет в утренней дымке под музыку Морриконе. Но увы, его видят. И смеются. Никакого уважения к гегемону.Еще лет через пять эти корабли-убийцы здравого смысла и бюджета продадут Украине. А что, списанный британский ледокол у них уже есть, списанные американские катера тоже, теперь дополнят группировку эсминцами. Чтобы Путина, Шойгу и Лаврова довести до инфаркта со смеху.