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В американских социальных сетях очередной скандал

В американских социальных сетях очередной скандал (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 10:54
Метки: вооруженное   корабли   сатира   цена   
1055
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Фейковая мощь ВМС США.

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Метки: вооруженное   корабли   сатира   цена   
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8k
Злокрыс 2 часа назад
как так переворачивается в неспокойной воде? там совсем дебилы?
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12
Игорь 19 минут назад
Еще лет через пять эти корабли-убийцы здравого смысла и бюджета продадут Украине

С такой политикой как сейчас я сомневаюсь,что она будет"Украина".Сам если что с Украины.А так да металлолом у нас любят покупать(но там же и распил бабла как всегда).
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−72
Женский род Полчаса назад
У меня айфон уже 10 лет... Я так понимаю это плохо.. Все что нас двигает нас вперед это плохо.. Мисль понятная,,,, только возврат к прошлому нас сделает сильнее..Только так мы сохраним молодежь,,,
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14k
Андрей Ватрушкин 41 минуту назад
Купили самый дешевый китайский металл, деньги распилили.
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2k
Carex 45 минут назад
Вот это я понимаю распил бюджета.
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14k
Андрей Ватрушкин 46 минут назад
Невидимость при работающих радарах - это оксюморон. Бред для тупых налогоплательщиков.
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47k
zloykoyot Час назад
Ну хорошо, предположим, стальной корпус в соприкосновении с морской водой имеет свойство ржаветь абсолютно у всех кораблей. Химические реакции никто не отменял. А плять в надстройке-то ржаветь чему? Она же из композитных материалов и пробкового дерева, то есть из говна и веток. Что проектировщики думали по поводу осколков во время боя я просто не могу понять. Или им никто не рассказал, что он у них по идее невидимым должен получится только на экранах локаторов? Да и то не получился.
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9k
ScorpionDS Час назад
Он вроде деревянный, что бы меньше на радарах отражаться, как он мог поржаветь?
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12k
net Час назад
Какой смысл в лазерной пушке на корабле, если из неё в быстрый самолёт не попасть, а по водной цели далеко не стрельнуть. Мы же на шаре живём, на лазерный луч притяжение земли не влияет, загибаться он не сможет.
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22
Мурчелло net Час назад
На али тоже лазеры продают.Тоже видимо смысл есть.А насчет загибания лазера:вы разве не в курсе,что земля плоская?
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219
Андрей Час назад
Насчёт ржавчины... Чтобы судно/корабль не ржавел его надо ПОСТОЯННО красить, от этого никуда не денешься, в море даже на нержавейке ржавые пятна появляются, по личному опыту знаю, у меня подшефный матрос раз в месяц грузовые клапана и открытые трубопроводы, сделанные из криогенной нержавейки, удалителем ржавчины обрабатывает, а старпомовские матросы постоянно отбивают краску и перекрашивают на местах, где ржавчина вылезла.
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570
Mixan Час назад
Хорошая цель была ..Сейчас уже ржавая хе хе
Этот утюг так и не вышел на русские системы антикорабельные ..
Знают, что этого "невидимку " сразу срисуют на наших мониторах
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81
Vargard 2 часа назад
Ох уж этот ура патриотизм. Аж кровь из глаз
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22
Мурчелло Vargard Час назад
Чувак,кровь из глаз,это серьезно.Срочно обратись к доктору.Нельзя такое запускать.
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