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Фейковая мощь ВМС США.
В американских социальных сетях очередной скандал. Краса и гордость США за 4.000.000.000 (четыре миллиарда) долларов, сокрушительный и смертельный эсминец Zumvalt, немного проржавел.
Причем СМИ называют цену в 9$ млрд, не иначе, за пять лет после спуска на воду сила и мощь НАТО немного подорожала.
Напомню, что всего таких планировалось построить 32. Потом решили, что хватит и 24. Потом планы уменьшились до семи кораблей. Потом до трех. Их все-таки построили — с верфей сошли головной корабль (USS Zumwalt) и еще два, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson.
Корабль уже был готов захватить Россию и Китай, но у него выявили пару пустяковых недочетов. Zumvalt может плавать только по спокойной воде, иначе он переворачивается. Двигатель дерьмовый, при попытке пройти Панамский канал в 2016 году поломался и потребовалась буксировка.
А еще у эсминца Zumvalt нет главного калибра. Планировался лазер, способный из Калифорнии отстрелить звездочку на фуражке у бойца кремлевского караула, но что-то пошло не так, теперь хоть пращу ставь и корзину камней вози.
Ну и на радарах его видно. Мечтали, что он весь такой невидимый как подкрадется, как жахнет по тоталитаризму, а потом исчезнет в утренней дымке под музыку Морриконе. Но увы, его видят. И смеются. Никакого уважения к гегемону.
Еще лет через пять эти корабли-убийцы здравого смысла и бюджета продадут Украине. А что, списанный британский ледокол у них уже есть, списанные американские катера тоже, теперь дополнят группировку эсминцами. Чтобы Путина, Шойгу и Лаврова довести до инфаркта со смеху.
Причем СМИ называют цену в 9$ млрд, не иначе, за пять лет после спуска на воду сила и мощь НАТО немного подорожала.
Напомню, что всего таких планировалось построить 32. Потом решили, что хватит и 24. Потом планы уменьшились до семи кораблей. Потом до трех. Их все-таки построили — с верфей сошли головной корабль (USS Zumwalt) и еще два, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson.
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Корабль уже был готов захватить Россию и Китай, но у него выявили пару пустяковых недочетов. Zumvalt может плавать только по спокойной воде, иначе он переворачивается. Двигатель дерьмовый, при попытке пройти Панамский канал в 2016 году поломался и потребовалась буксировка.
А еще у эсминца Zumvalt нет главного калибра. Планировался лазер, способный из Калифорнии отстрелить звездочку на фуражке у бойца кремлевского караула, но что-то пошло не так, теперь хоть пращу ставь и корзину камней вози.
Ну и на радарах его видно. Мечтали, что он весь такой невидимый как подкрадется, как жахнет по тоталитаризму, а потом исчезнет в утренней дымке под музыку Морриконе. Но увы, его видят. И смеются. Никакого уважения к гегемону.
Еще лет через пять эти корабли-убийцы здравого смысла и бюджета продадут Украине. А что, списанный британский ледокол у них уже есть, списанные американские катера тоже, теперь дополнят группировку эсминцами. Чтобы Путина, Шойгу и Лаврова довести до инфаркта со смеху.
Ещё ссылка с основного источника https://www.thedrive.com/the-war-zone/43466/the-navys-9b-stealthy-super-destroyer-is-covered-in-rust
Авторский пост
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Метки: вооруженное корабли сатира цена
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С такой политикой как сейчас я сомневаюсь,что она будет"Украина".Сам если что с Украины.А так да металлолом у нас любят покупать(но там же и распил бабла как всегда).
Этот утюг так и не вышел на русские системы антикорабельные ..
Знают, что этого "невидимку " сразу срисуют на наших мониторах