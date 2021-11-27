Прилипала - интересные факты

В некоторых африканских странах и на Кубе рыбаки используют прилипал для ловли морских черепах. Привязав к хвосту прилипалы крепкую бечеву, ее выпускают в место кормежки черепах, и как только прилипала прикрепится к незадачливой хозяйке, вытаскивают ее вместе с добычей.

Прилипаловидные рыбы не имеют плавательного пузыря.

Залог благополучия прилипалы - достаточно крупный морской обитатель, к которому можно прикрепиться присоской. В выборе хозяина прилипало отдает предпочтение акулам, мантам, барракудам и крупным морским млекопитающим вроде китов. За неимением таковых прилипалы вынуждены довольствоваться морскими черепахами, а порой прикрепляются к днищу кораблей или лодок. В благодарность за предоставление «крыши» прилипалы усердно очищают кожу хозяина от наружных паразитов, изменяя положение пластинок присоски и безотрывно перемещаясь по его телу. Вместе со своим «покровителем» прилипалы совершают дальние путешествия по морям и океанам.

Ихтиологи по сей день не имеют представления, где и как происходит нерест у прилипал. Вероятнее всего, эти рыбы нерестятся летом или осенью, а выметанная ими икра свободно дрейфует в толще планктона. Каждая желтая икринка величиной 2,5 мм содержит крохотную капельку жира. Срок инкубации не превышает трех дней. Вылупившиеся личинки поначалу не имеют присосок - они формируются лишь по мере их подрастания. Процесс образования овального диска присоски ученые проследили, наблюдая за развитием мальков реморы. У личинки длиной 6 мм еще нет и намека на присоску, однако, когда она подрастает до 10 мм, на голове у нее появляется маленькое овальное углубление. У личинки длиной 12 мм овальная форма углубления уже четко обозначена, но поперечные кожные складки еще отсутствуют. 18-миллиметровая личинка уже имеет хорошо сформированный диск с краевым валиком и похожими на жалюзи пластинками. Наконец, малек длиной 25 мм обзаводится полностью сформированной и работоспособной присоской. Молодь прилипал кормится мелкими планктонными существами.