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Прилипала - интересные факты

Прилипала - интересные факты (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 17:14
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   
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Прилипала — типичная морская рыба, населяющая умеренно теплые и тропические воды Мирового океана. Ареал его обитания не привязан к строго определенной акватории, и его можно встретить как в открытом море на глубине до 50 м, так и в области континентального шельфа.
Мясо ремор вполне съедобно, однако промыслового значения они не имеют. Их отлавливают в незначительных количествах и используют как живцов для лова крупных хищных рыб.
Присоска прилипалы состоит из поперечных пластин, похожих на жалюзи. Поворачиваясь перпендикулярно к продольной оси тела, они образуют в полости, ограниченной краевым валиком диска, серию камер с частичным вакуумом. Изменяя угол наклона этих пластинок, рыба регулирует силу прикрепления к телу.
Некоторые виды ремор настолько зависят от своих хозяев, что вряд ли могут существовать сами по себе. Оставшись без хозяина, ремора погибает от голода, поскольку сама охотиться не может. Более того, ее дыхательная система приспособлена к постоянной жизни в прикрепленном состоянии, так что вода при движении хозяина свободно проходит через ее жабры, не требуя особых усилий. «Осиротевшая» рыба начинает задыхаться, не в состоянии самостоятельно обеспечить необходимый для жизни приток кислорода.
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В некоторых африканских странах и на Кубе рыбаки используют прилипал для ловли морских черепах. Привязав к хвосту прилипалы крепкую бечеву, ее выпускают в место кормежки черепах, и как только прилипала прикрепится к незадачливой хозяйке, вытаскивают ее вместе с добычей.
Прилипаловидные рыбы не имеют плавательного пузыря.
Залог благополучия прилипалы - достаточно крупный морской обитатель, к которому можно прикрепиться присоской. В выборе хозяина прилипало отдает предпочтение акулам, мантам, барракудам и крупным морским млекопитающим вроде китов. За неимением таковых прилипалы вынуждены довольствоваться морскими черепахами, а порой прикрепляются к днищу кораблей или лодок. В благодарность за предоставление «крыши» прилипалы усердно очищают кожу хозяина от наружных паразитов, изменяя положение пластинок присоски и безотрывно перемещаясь по его телу. Вместе со своим «покровителем» прилипалы совершают дальние путешествия по морям и океанам.
Ихтиологи по сей день не имеют представления, где и как происходит нерест у прилипал. Вероятнее всего, эти рыбы нерестятся летом или осенью, а выметанная ими икра свободно дрейфует в толще планктона. Каждая желтая икринка величиной 2,5 мм содержит крохотную капельку жира. Срок инкубации не превышает трех дней. Вылупившиеся личинки поначалу не имеют присосок - они формируются лишь по мере их подрастания. Процесс образования овального диска присоски ученые проследили, наблюдая за развитием мальков реморы. У личинки длиной 6 мм еще нет и намека на присоску, однако, когда она подрастает до 10 мм, на голове у нее появляется маленькое овальное углубление. У личинки длиной 12 мм овальная форма углубления уже четко обозначена, но поперечные кожные складки еще отсутствуют. 18-миллиметровая личинка уже имеет хорошо сформированный диск с краевым валиком и похожими на жалюзи пластинками. Наконец, малек длиной 25 мм обзаводится полностью сформированной и работоспособной присоской. Молодь прилипал кормится мелкими планктонными существами.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   
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Ego sum qui sum 4 часа назад
большая часть нашего правительства это рыбы-прилипалы
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Corvus Corax 3 часа назад
Зарекался читать Елену.. такую фигню копипастит... Про прилипал прочитал.. про ремор прочитал... а кто из них кто?
Не, я-то понимаю... Но почему нельзя указать, что одно и то же? А так.. текст про прилипал, потом про каких-тог ремор, потом снова про прилипал... чо уж там, добавь про бычков в томате...
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