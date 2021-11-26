Всем уставшим от тиктокеров посвящается

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Сейчас в соцсетях любой может показать себя миру и заработать 15 минут славы. Парень решил высмеять молодых и не очень людей, которые готовы на многое ради своих подписчиков в TikTok.
На что только не пойдешь, чтобы удержать и впечатлить своих подписчиков в TikTok. Автор видео не рекомендует потреблять данный контент вместе с едой.
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