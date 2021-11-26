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Всем уставшим от тиктокеров посвящается

Всем уставшим от тиктокеров посвящается (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: видео   деградация   люди   молодежь   поколение   соцсети   стеб   тикток   
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Сейчас в соцсетях любой может показать себя миру и заработать 15 минут славы. Парень решил высмеять молодых и не очень людей, которые готовы на многое ради своих подписчиков в TikTok.
На что только не пойдешь, чтобы удержать и впечатлить своих подписчиков в TikTok. Автор видео не рекомендует потреблять данный контент вместе с едой.

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Метки: видео   деградация   люди   молодежь   поколение   соцсети   стеб   тикток   
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29k
MatveiVainrub Час назад
Классический набиратель лайков
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37k
Лесли 🥰 13 секунд назад
Ссылка youtu.be
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14k
крок 41 минуту назад
Тик ток канализация
Смывается и не запоминается.
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