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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 498 постов • 28 подписчиков подписаться
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Барнаулец на буханке демонтировал новую автобусную остановку, которую подростки использовали для тусовок

Барнаулец на буханке демонтировал новую автобусную остановку, которую подростки использовали для тусовок

Автор:
31 июля 2023 11:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   барнаул   буханка   деревня   люди   молодежь   остановка   
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Местные уверены, что павильон на Каспийской пал жертвой уазика из-за того, что ночами здесь собирались и выпивали шумные компании. От постоянного веселья люди даже не могли открыть окна в жару.

Разбираться с последствиями приезжали сотрудники ДПС и ППС. Решают, как наказать ландшафтного дизайнера.

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Метки: Видео   барнаул   буханка   деревня   люди   молодежь   остановка   
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12  комментариев
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Видимо, достали...
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Ох, понимаю мужика. У самого окна выходят на шикарный двор! Куча скамеек и небольшой парк, коробка для футбола летом и хоккея (ага, заливают) зимой. Красота! Но пьяное быдло любит устраивать посиделки и даже запускать салюты. При том обязательно с громкой "музыкой" и раскатистыми криками, ведь им явно не слышно друг друга, сидя в метре друг от друга. Глухие, наверное. Так что кондиционер и закрытые окна летом.
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30k
Григорий Полчаса назад
Ломать не строить. Уничтожил место отдыха молодежи, будто сам таким не был. А они ведь мстительны, что им придет в голову после пары стаканов крепленого? Кого винить за испорченное место отдыха?
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9k
Oleg 46 минут назад
Буханка - сила. Водятел - дебил.
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1k
Андрей Еделькин 55 минут назад
Если есть обращение в полицию, восстановить за счет начальника полиции
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2k
lihaci Час назад
А "буханка" то ничё так по ухаха прыгает!
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19k
Александр Час назад
Теперь то компания придёт, постоит и разойдётся. Ага.
Идиот.
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