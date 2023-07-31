Барнаулец на буханке демонтировал новую автобусную остановку, которую подростки использовали для тусовок

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Местные уверены, что павильон на Каспийской пал жертвой уазика из-за того, что ночами здесь собирались и выпивали шумные компании. От постоянного веселья люди даже не могли открыть окна в жару.
Разбираться с последствиями приезжали сотрудники ДПС и ППС. Решают, как наказать ландшафтного дизайнера.
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Идиот.
В КУЛЬКИ, РЫБЬИ И ПТИЧЬИ ПОТРОХА, ДРУГИЕ МЯСНЫЕ ОТХОДЫ
завязал, принёс, в траву бросил рядом, дырок проткнул побольше
Мухи сами найдут
Летом по жаре через неделю рядом находиться невозможно
Вонь падали.
Уходят даже бомжи, навсегда.
Теперь из-за идиота нет остановки, местные жители наверно должные ему быть благодарны.