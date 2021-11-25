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Хрупкая девушка и сцепка для вагонов

Хрупкая девушка и сцепка для вагонов (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 10:42
Метки: Девушка   вагон   видео   интересно   навык   сцепка   
355
1
1
Видели ли вы когда-нибудь девушку, которая на время разбирает и собирает сцепку для единиц подвижного железнодорожного состава. Нет? Самое время это исправлять.
Когда фраза "тягать железо" заиграла новыми красками.

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Метки: Девушка   вагон   видео   интересно   навык   сцепка   
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SHIBAN Час назад
Почему без перчаток милочка ?

Техника Безопасности
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8k
Maddy8 Полчаса назад
Похожа на жену Папая моряка)
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25k
Батончик с маком 37 минут назад
Следующий пост будет про шпалоукладчиц. Надеюсь не в бикини
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9k
Клёст 44 минуты назад
Вот за это феминистки борются?
Ну, ну)
Или об этой стороне ,,равноправия,, они не осведомлены))
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37k
Лесли 🥰 53 минуты назад
Сколько это весит??? Она так легко это все таскает.
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275
ctrlc Лесли 🥰 38 минут назад
3-10киллограм, вполне подъемно.
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28k
АнтонПолднев Час назад
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Alex Chebrikov

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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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