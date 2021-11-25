Хрупкая девушка и сцепка для вагонов

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Видели ли вы когда-нибудь девушку, которая на время разбирает и собирает сцепку для единиц подвижного железнодорожного состава. Нет? Самое время это исправлять.
Когда фраза "тягать железо" заиграла новыми красками.
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Ну, ну)
Или об этой стороне ,,равноправия,, они не осведомлены))
Корпус автосцепки 176 кг
Соответственно все бебихи, которые она ворочает - 39 кг.