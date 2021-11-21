Как можно быстро и эффектно избавиться от «Приоры»

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Решили четверо горячих парней снять красивую видюху. Скрутили номера с машины, попросили своих друзей помочь им в создании ролика, и вся компания отправилась в путь.
За рулём «ВАЗ-217030» находился 21-летний житель Кумторкалинского района Дагестана. Он ловко крутил руль и всячески изображал из себя лихого наездника, только не учёл, что машина не конь и гарцевать не умеет.
На видео присутствует ненормативная лексика!
Не справившись с управлением, водитель врезался в дорожное ограждение. Он и трое его пассажиров госпитализированы в ближайшую больницу с травмами.
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Метки: ДПТ видео дагестан джигитовка приора
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