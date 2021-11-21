FISHKINET
Сообщество Аварии 5013 постов • 484 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Видео > Сообщество Аварии 
Как можно быстро и эффектно избавиться от «Приоры»

Как можно быстро и эффектно избавиться от «Приоры» (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2021 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: ДПТ   видео   дагестан   джигитовка   приора   
720
1
1
Решили четверо горячих парней снять красивую видюху. Скрутили номера с машины, попросили своих друзей помочь им в создании ролика, и вся компания отправилась в путь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДПТ   видео   дагестан   джигитовка   приора   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Mowgley 49 минут назад
Вах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Роман Бумеров 4 минуты назад
Да это просто праздник какой то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 5 минут назад
обезьян сдох ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Alex 5 минут назад
Тупые обезьяны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
citrus1 11 минут назад
Ну трудно ещё пока погонщикам ослов управлять железной техникой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vladimir 12 минут назад
Если постараться, то в Приору пятеро входит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 16 минут назад
а чего ждать, когда за рулем баран...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
tokik 18 минут назад
Как с автоблогером, который на кутузовском проспекте аварию устроил, правил не нарушали просто приора на летних шинах была....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
disevenvis 20 минут назад
Полная лезгинка головного мозга (данная часть организма наукой точно не установлена)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 Полчаса назад
Вай как жители неопределённого региона галактики внезапно с земной гравитацией конкретно в России столкнулись!!!Вах-вах,беда.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez Полчаса назад
Не оскудеет земля идиотами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Alex 36 минут назад
Правильные пацаны, уважуха, просто взяли и самовыпилились об ограждение, чтобы люди не пострадали, молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vadynik 37 минут назад
мои братья


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум 42 минуты назад
забавно получается, долбообов, показывающих срам на фоне церквей и мечетей быстро находят и наказывают, а мудаков-блогеров, которые регулярно выкладывают свои нарушения пдд в сеть и действительно представляют опасность для общества - нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex ASK 44 минуты назад
Бараны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Рабочий чудом остался жив во время камнепада Рабочий чудом остался жив во время камнепада Попытка самосуда в дагестанском селе Попытка самосуда в дагестанском селе Дагестанское чудо: рабочие упали с девятого этажа и выжили Дагестанское чудо: рабочие упали с девятого этажа и выжили Активистам, пытавшимся проверить QR-коды у сотрудников Роспотребнадзора, грозит штраф Активистам, пытавшимся проверить QR-коды у сотрудников Роспотребнадзора, грозит штраф Дагестанский спортсмен получил жуткие травмы на турнире по борьбе в Санкт-Петербурге Дагестанский спортсмен получил жуткие травмы на турнире по борьбе в Санкт-Петербурге
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14524



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
1
198
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
1
68
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
Набирающие популярность в сообществах
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
0
9
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
Военный билет: как получить в 2021 году
0
9
Военный билет: как получить в 2021 году
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#ватермарк#картинки#Россия#фотографии#еда#смешные#дом
#Юмор#история#СССР#люди#сша#кино#фильм#позитив#Жизнь#дтп
#интересно#прикол#подборка#животные#познавательно#новости#страна#сарказм#аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться