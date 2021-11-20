Беспорядки во Франции: демонстранты нападают на силовиков

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В Париже царит хаос. Участники движения "жёлтые жилеты" отмечают третью годовщину своего движения. Протестующие поджигают мусор, кидают в силовиков камни и бутылки.
Полиция отвечает хулиганам слезоточивым газом. Помимо "жёлтых жилетов" на улицы вышли представители других движении, в том числе и те, кто против ковидных ограничений. Манифестанты разбили автобусную остановку.
Протесты "жёлтых жилетов" начались в 2018 году, когда участники движения требовали не повышать налог на топливо, цены на бензин, позднее список требовании расширился и охватывает как социальные, так и политический вопросы.
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