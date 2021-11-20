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Беспорядки во Франции: демонстранты нападают на силовиков

Беспорядки во Франции: демонстранты нападают на силовиков (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 ноября 2021 18:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Митинги   желтые жилеты   коронавирус   париж   протесты   франция   
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В Париже царит хаос. Участники движения "жёлтые жилеты" отмечают третью годовщину своего движения. Протестующие поджигают мусор, кидают в силовиков камни и бутылки. 
Полиция отвечает хулиганам слезоточивым газом. Помимо "жёлтых жилетов" на улицы вышли представители других движении, в том числе и те, кто против ковидных ограничений. Манифестанты разбили автобусную остановку. 
Протесты "жёлтых жилетов" начались в 2018 году, когда участники движения требовали не повышать налог на топливо, цены на бензин, позднее список требовании расширился и охватывает как социальные, так и политический вопросы.

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Метки: Митинги   желтые жилеты   коронавирус   париж   протесты   франция   
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13  комментариев
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Алексей Маз Час назад
Позволю себе чуть отредактировать: "Участники движения "жёлтые жилеты" отмечают третью годовщину своего движения.. ..поджигают мусор, кидают камни и бутылки. Полиция ОТМЕЧАЕТ слезоточивым газом." Все празднуют и все довольны)
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7k
Sterling Malory Archer 13 минут назад
Национальный спорт!
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2k
Сергей Полчаса назад
А в России все хорошо!
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19k
Anna Полчаса назад
загнивают
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48k
doker 46 минут назад
Французы могут президенту и по морде дать.

Потому что не пи**расы.
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331
Снежный Барс 57 минут назад
Народ гуляет по взрослому
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−153
Андрей Васильев Час назад
русским терпилам до французов еще далеко.
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989
Иван Иванов Час назад
Хотите как во Франции?)
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