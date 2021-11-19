Вызволение бригады рабочих из застрявшего лифта

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В лифте не сработал датчик перегрузки и кабина вместе с бригадой рабочих ушла в приямок. Прибывшие на место специалисты были немало удивлены количеству застрявших людей.
Только посмотрите, сколько рабочих поместилось в один лифт!
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