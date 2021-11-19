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Вызволение бригады рабочих из застрявшего лифта

Вызволение бригады рабочих из застрявшего лифта (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: видео   застряли   кабина лифта   лифт   прикол   рабочие   строители   
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В лифте не сработал датчик перегрузки и кабина вместе с бригадой рабочих ушла в приямок. Прибывшие на место специалисты были немало удивлены количеству застрявших людей.
Только посмотрите, сколько рабочих поместилось в один лифт!

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Метки: видео   застряли   кабина лифта   лифт   прикол   рабочие   строители   
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4  комментария
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Вкусный Час назад
Как в анекдоте.
Гаишник остановил запорожец, а в нем народу битком. Вылезли, посчитал - 23 человека. Гаишник ох.уел от такого, аж решил отпустить без штрафа. Вся толпа залезла обратно, а один не влазит никак.
Недовольные вопли из запора - да этого чувака вообще не было с нами.
Чувак - как так, не было меня. А кто тогда вам всю дорогу на баяне играл?
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0
Сервис 37 минут назад
15.. второй за двух
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Ну как бы и лифт не маленький
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33k
Опаньки Час назад
Тесный у них там коллектив...
теперь стал еще сплочённее
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Fidel

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