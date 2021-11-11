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В Америке впервые испытали кинетическую систему запуска ракет. По сути это гигантская катапульта

В Америке впервые испытали кинетическую систему запуска ракет. По сути это гигантская катапульта (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 19:58
Метки: #америка   #запуск ракет   #катапульта   
1069
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Эта технология может произвести революцию в ракетостроении.

Источник:

Метки: #америка   #запуск ракет   #катапульта   
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47k
doker 3 часа назад
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8k
MihailoSerbiya 16 минут назад
Мултики Бидона...
Нашол чем Росию пугат...
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190
Мурчелло 37 минут назад
Ну чё,надо отдать должное пиндосам.Бабло пилить они специалисты.При таких нагрузках там всё разорвёт к ибиням.Зато какой громкий заголовок.
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32k
Mamin Sibiriak 39 минут назад
"тестовый снаряд длиной в три метра" - это как средняя температура по больнице.

Поперечные размеры и вообще геометрия, вес, достигнутая начальная скорость, "несколько километров" - сколько конкретно? Без этих данных можно говорить что угодно.
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46k
zloykoyot 44 минуты назад
В принципе, для человека с нормальным образованием, что идея заведомо тухлая становится понятно после слов "...впервые испытали кинетическую систему запуска ракет...".
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1k
Евгений Час назад
Вспомнилось.
"По сообщениям ТАСС Китай запустил свой первый искусственный спутник. В качестве системы запуска использовалась гигантская рогатка. 400 000 человек натягивало рогатку. 20 000 человек получило грыжу. 1500 человек не успело отцепится и вышло вместе со спутником на околоземную орбиту".
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5k
Klavus 2 часа назад
Как эксперимент забавно, а так... Слишком много минусов в проекте. От невозможности запуска обитаемых аппаратов до пределов выводимого груза по массе и объёму. Не пойдёт.
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5k
Ya 2 часа назад
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1k
AGold 2 часа назад
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12k
ss 2 часа назад

А-а-а! Следующий этап - броски в космос из пращи!
А вот интересно, зачем они строили этот пылесос, вместо того, чтобы стрЕльнуть из пушки?... Хотя... Ну конечно же! Тогда слово "эко" не к чему прицепить будет. Чувствуется лапа Илоны!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Гм. Большую пращу сделали. Теперь осталось сделать гигантскую рогатку, чтобы с ее помощью запускать спутники.
Чуствую, скоро международным террористам придется несладко. Пентагон будет запулять маленькие спутники на низкую орбиту, которые будут выслеживать и мочить междутеррорюг.
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2k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Эту схему еще Целковский придумал. В 60-х и наши и насовцы плотно считали. И пришли к выводу, что ничего путного не получится. Сразу придать скорость просто энергии не хватит - там зависимость трения атмосферы, гравитации, веса и габаритов кубические.
"тестовый снаряд длиной в три метра был выброшен на высоту в несколько километров"(с) - а тестовый снаряд диаметром в пару метров на те же три км потребует в сотни если не тысячи раз больше энергии.
В тех расчетах, что в 60-х были сделаны четко определились, что для вывода на орбиту той-же капсулы, что Гагарин летал - перегрузки будут такие, что ни один материал не выдержит.
Этих исследователей ждет еще один неприятный сюрприз, о котором насовцы прекрасно знают - жидкостные двигатели не выдержат такой старт, баки жидкого или газообразного топлива деформация просто расплющит. Твердотопливные попрочнее, но при таких перегрузках твердое топливо самодетонирует...
Есть облегченная схема, в теории - расчеты сделаны в тех-же 60-х. Стартовая центрифуга плавно раскручивает, потом не вертикально вверх, а по наклонной (в теории рассчитывались и огромные фермы, и склоны гор) в трубе с дополнительным разгоном электромагнитами. Перегрузки будут ниже, энергии уйдет гораздо меньше, но все равно при запуске в сравнении с обычной ракетой - немного больше, чем вырабатывалось во всем СССР. Такую схему признали более-менее приемлемой для будущего, даже в журналах писали - все равно когда эта схема станет доступной запад или сам все посчитает (так и было) или украдет (и это тоже произошло). Схема то энергоемкая и рабочая, но только для вывода на орбиту строительной массы - не грузов или конструкций (их перегрузка разрушит), а строительного сырья типа песка или металлических болванок.
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5k
Ya 2 часа назад
Вот где специалисты по распилу денег. Ну а гомики и черные занявшие ключевые посты просто не в теме, у них другие вопросы главные.
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2k
Mowgley 2 часа назад
20% мощности - это запуск трехметрового снаряда на несколько километров.
Значит, 100% мощности - это запуск 15-метрового снаряда на те же несколько километров, не более.
Или 100% мощности - это не полная мощность кинетической системы запуска?
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Там такая перегрузка, если они не врут, чугунную гирю деформирует.
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78
StaroduB62 3 часа назад
Батут.... А, что, так можно было? :))
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