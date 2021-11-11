В Америке впервые испытали кинетическую систему запуска ракет. По сути это гигантская катапульта

Компания заявляет, что достижения в области электроники, которые позволяют использовать относительно небольшие конденсаторы, микросхемы и резисторы, дают возможность сделать эти компоненты защищенными, чтобы выдержать перегрузку 10 000 G в быстро вращающейся пусковой камере. До сих пор в SpinLaunch неохотно делились информацией о своих успехах и, по словам основателя и гендиректора компании Джонатана Яни, на это есть свои причины. «Я считаю, что чем более смелым и безумным является проект, тем лучше вам просто работать над ним, а не рассказывать об этом. Нам пришлось доказать себе, что мы действительно можем это осуществить», – Джонатан Яни. На сегодняшний день стартап привлек 110 миллионов долларов от инвесторов, включая Kleiner Perkins, Google Ventures, Airbus Ventures, Catapult Ventures, Lauder Partners и McKinley Capital. В текущем графике испытаний SpinLaunch компания проведет около 30 суборбитальных тестовых полетов в течение следующих шести-восьми месяцев с космодрома Америка. В компании заявили, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем запуски в космос без ракетных двигателей станут реальностью, но нынешний успех позволяет смотреть с оптимизмом на эту перспективу. Если все пойдет по плану, SpinLaunch перейдет к коммерческому запуску ракет и спутников в конце 2024 года.

2021-11-11T19:58:16+03:00