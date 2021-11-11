В Америке впервые испытали кинетическую систему запуска ракет. По сути это гигантская катапульта

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Эта технология может произвести революцию в ракетостроении.
Более полувека человечество запускает спутники, орбитальные аппараты и людей в космос с помощью ракет с реактивной тягой. Стартап SpinLaunch с 2014 года занимается созданием альтернативной кинетической системы запуска, и теперь исследователям из проекта удалось добиться огромного прорыва в этой разработке: 22 октября SpinLaunch провел первое успешное испытание своей системы.
Компания построила на космодроме Америка в Нью-Мексико гигантский суборбитальный ускоритель с электроприводом, который состоит из вертикальной вакуумной камеры в форме диска диаметром около 100 метров. В этой технологии используется центрифуга с вакуумным уплотнением, которая вращает ракету, а затем выбрасывает ее в космос со скоростью до 8000 километров в час.
Затем ракета запускает свои двигатели на высоте примерно 60 километров, чтобы достичь орбитальной скорости в 28 200 километров в час. Как утверждают представители SpinLaunch, их технология позволит сократить потребление топлива в четыре раза и расходы – в 10 раз по сравнению с традиционными запусками ракет, а также совершать запуски на орбиту почти каждый день.
22 октября был проведен первый вертикальный запуск ускорителя на 20% от его полной мощности. В итоге тестовый снаряд длиной в три метра был выброшен на высоту в несколько километров.
Компания построила на космодроме Америка в Нью-Мексико гигантский суборбитальный ускоритель с электроприводом, который состоит из вертикальной вакуумной камеры в форме диска диаметром около 100 метров. В этой технологии используется центрифуга с вакуумным уплотнением, которая вращает ракету, а затем выбрасывает ее в космос со скоростью до 8000 километров в час.
Затем ракета запускает свои двигатели на высоте примерно 60 километров, чтобы достичь орбитальной скорости в 28 200 километров в час. Как утверждают представители SpinLaunch, их технология позволит сократить потребление топлива в четыре раза и расходы – в 10 раз по сравнению с традиционными запусками ракет, а также совершать запуски на орбиту почти каждый день.
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22 октября был проведен первый вертикальный запуск ускорителя на 20% от его полной мощности. В итоге тестовый снаряд длиной в три метра был выброшен на высоту в несколько километров.
Компания заявляет, что достижения в области электроники, которые позволяют использовать относительно небольшие конденсаторы, микросхемы и резисторы, дают возможность сделать эти компоненты защищенными, чтобы выдержать перегрузку 10 000 G в быстро вращающейся пусковой камере.
До сих пор в SpinLaunch неохотно делились информацией о своих успехах и, по словам основателя и гендиректора компании Джонатана Яни, на это есть свои причины.
«Я считаю, что чем более смелым и безумным является проект, тем лучше вам просто работать над ним, а не рассказывать об этом. Нам пришлось доказать себе, что мы действительно можем это осуществить», – Джонатан Яни.
На сегодняшний день стартап привлек 110 миллионов долларов от инвесторов, включая Kleiner Perkins, Google Ventures, Airbus Ventures, Catapult Ventures, Lauder Partners и McKinley Capital.
В текущем графике испытаний SpinLaunch компания проведет около 30 суборбитальных тестовых полетов в течение следующих шести-восьми месяцев с космодрома Америка.
В компании заявили, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем запуски в космос без ракетных двигателей станут реальностью, но нынешний успех позволяет смотреть с оптимизмом на эту перспективу. Если все пойдет по плану, SpinLaunch перейдет к коммерческому запуску ракет и спутников в конце 2024 года.
До сих пор в SpinLaunch неохотно делились информацией о своих успехах и, по словам основателя и гендиректора компании Джонатана Яни, на это есть свои причины.
«Я считаю, что чем более смелым и безумным является проект, тем лучше вам просто работать над ним, а не рассказывать об этом. Нам пришлось доказать себе, что мы действительно можем это осуществить», – Джонатан Яни.
На сегодняшний день стартап привлек 110 миллионов долларов от инвесторов, включая Kleiner Perkins, Google Ventures, Airbus Ventures, Catapult Ventures, Lauder Partners и McKinley Capital.
В текущем графике испытаний SpinLaunch компания проведет около 30 суборбитальных тестовых полетов в течение следующих шести-восьми месяцев с космодрома Америка.
В компании заявили, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем запуски в космос без ракетных двигателей станут реальностью, но нынешний успех позволяет смотреть с оптимизмом на эту перспективу. Если все пойдет по плану, SpinLaunch перейдет к коммерческому запуску ракет и спутников в конце 2024 года.
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Метки: #америка #запуск ракет #катапульта
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Нашол чем Росию пугат...
Поперечные размеры и вообще геометрия, вес, достигнутая начальная скорость, "несколько километров" - сколько конкретно? Без этих данных можно говорить что угодно.
"По сообщениям ТАСС Китай запустил свой первый искусственный спутник. В качестве системы запуска использовалась гигантская рогатка. 400 000 человек натягивало рогатку. 20 000 человек получило грыжу. 1500 человек не успело отцепится и вышло вместе со спутником на околоземную орбиту".
А-а-а! Следующий этап - броски в космос из пращи!
А вот интересно, зачем они строили этот пылесос, вместо того, чтобы стрЕльнуть из пушки?... Хотя... Ну конечно же! Тогда слово "эко" не к чему прицепить будет. Чувствуется лапа Илоны!
Чуствую, скоро международным террористам придется несладко. Пентагон будет запулять маленькие спутники на низкую орбиту, которые будут выслеживать и мочить междутеррорюг.
"тестовый снаряд длиной в три метра был выброшен на высоту в несколько километров"(с) - а тестовый снаряд диаметром в пару метров на те же три км потребует в сотни если не тысячи раз больше энергии.
В тех расчетах, что в 60-х были сделаны четко определились, что для вывода на орбиту той-же капсулы, что Гагарин летал - перегрузки будут такие, что ни один материал не выдержит.
Этих исследователей ждет еще один неприятный сюрприз, о котором насовцы прекрасно знают - жидкостные двигатели не выдержат такой старт, баки жидкого или газообразного топлива деформация просто расплющит. Твердотопливные попрочнее, но при таких перегрузках твердое топливо самодетонирует...
Есть облегченная схема, в теории - расчеты сделаны в тех-же 60-х. Стартовая центрифуга плавно раскручивает, потом не вертикально вверх, а по наклонной (в теории рассчитывались и огромные фермы, и склоны гор) в трубе с дополнительным разгоном электромагнитами. Перегрузки будут ниже, энергии уйдет гораздо меньше, но все равно при запуске в сравнении с обычной ракетой - немного больше, чем вырабатывалось во всем СССР. Такую схему признали более-менее приемлемой для будущего, даже в журналах писали - все равно когда эта схема станет доступной запад или сам все посчитает (так и было) или украдет (и это тоже произошло). Схема то энергоемкая и рабочая, но только для вывода на орбиту строительной массы - не грузов или конструкций (их перегрузка разрушит), а строительного сырья типа песка или металлических болванок.
хотя что я несу.. бред )) там разорвёт всё к чертям
Значит, 100% мощности - это запуск 15-метрового снаряда на те же несколько километров, не более.
Или 100% мощности - это не полная мощность кинетической системы запуска?