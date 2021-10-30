Дикий, но показательный случай произошел в центре Киева

Мужчина жестоко избил группу цыганских женщин. Это видео вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны поведение недостойно мужчины, жестоко бить…, тем более женщин… С другой стороны как говориться накипело.- Полиция неоднократно отпускала мелких воров, сумма ущерба незначительна а поэтому заводить дело лишний напряг. То, что жертвами воров чаще всего становятся самые незащищенные : дети, пенсионеры и родители ведущие за ручку маленьких детей правоохранителей не волнует. В соц.сетях даже выкладывают фото карманников с подписью «их все равно отпустят» и действительно эти же рожи мы видим в людных местах их промысла….

2021-10-30T18:02:53+03:00