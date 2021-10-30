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Дикий, но показательный случай произошел в центре Киева

Дикий, но показательный случай произошел в центре Киева (1 видео)

Автор:
30 октября 2021 18:02
Сообщество : Криминал
Метки: вор   карма   карманник   киев   мошеник   наказание   справедливость   цыган   

В центре Киева мужчина наказал карманиц цыганской национальности с помощью резинового члена.

Андрей Шестопалов

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Мужчина жестоко избил группу цыганских женщин. Это видео вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны поведение недостойно мужчины, жестоко бить…, тем более женщин… С другой стороны как говориться накипело.- Полиция неоднократно отпускала мелких воров, сумма ущерба незначительна а поэтому заводить дело лишний напряг. То, что жертвами воров чаще всего становятся самые незащищенные : дети, пенсионеры и родители ведущие за ручку маленьких детей правоохранителей не волнует. В соц.сетях даже выкладывают фото карманников с подписью «их все равно отпустят» и действительно эти же рожи мы видим в людных местах их промысла….

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Метки: вор   карма   карманник   киев   мошеник   наказание   справедливость   цыган   
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23  комментария
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45k
zloykoyot 2 часа назад
А это не женщины, это мрази. Так что можно 3,14здить без зазрения совести.
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6k
Trenzel2003 5 минут назад
Закономерный вопрос. А чего й то этот активист с самотыком ходит?
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11k
geminisf 21 минуту назад
В общем-то ничего нового, вчера им не понравились евреи, сегодня
Ссылка www.youtube.com
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
интересно,а если бы он не цыганкам,а цыганам так сделал...и да,Томми одобряет.
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1k
Sam 42 минуты назад
текст писал безграмотный дебил
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13k
Андрей Ватрушкин 43 минуты назад
Когда власть не защищает своих граждан, а тем более разводит коррупцию, граждане должны защищаться сами.
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8k
Ntvl 45 минут назад
а чувак всегда с резиновым членом по улице ходит? на всякий случай?
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1k
-(0)_(0)- 50 минут назад
главное руссо-патриото получили эстетический оргазм...
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268
Andrey 50 минут назад
дикий ? автор,да тут все прекрасно ! жаль только что у мужика вместо члена не было в руках арматуры !
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4k
Sabay Час назад
Ипала жаба гадюку.
"Максим ЯРОШ 34 года, бывший разведчик полка "Азов". Родился 21 сентября 1981-го в городе Кривой Рог на Днепропетровщине. Родители сдали его в детский дом, не помнит их. Закончил только шесть классов, среднее образование так и не получил. "Отправляли в психиатрическую больницу и в милицию. Из-за этого теперь не могу поступить в университет и найти нормальную работу". С детства хотел стать детективом или поваром. Весной поступил в разведки полка “Азов”. За все время службы не сделал ни одного выстрела. Около двух недель был в плену. "Я плакал и ходил под себя в туалет – чтобы поверили, что боюсь". После возвращения из плена просил главного разведчика "Азова" на позывной "Троян" "дать хотя бы медальку, чтобы было что вспомнить". Не дали. Во время обстрела получил контузию.
Живет в Киеве.Работал поваром в кафе. Уволили, когда узнали о запись из психиатрической больницы.
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1k
AGold 2 часа назад
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Все это здорово. И много мужчин в Киеве резиновые члены с собой носят? Или это там норма уже?)))
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168
Киса Кацман 2 часа назад
1. Тот случай, когда в кадре ВСЕ мрази. И хохол и цыгане.
2. "как говориться" (с) ... пишется БЕЗ "Ь"
у меня всё
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10k
котегRUS 2 часа назад
ещё бы правосеков и остальных нациков так нехерачил..
Автор забыл указать что это Максим Ярош
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9k
Александр 2 часа назад
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6k
citrus1 2 часа назад
Какой то спектакль, почему они не разбежались когда их начали избивать , почему у мужика в кармане оказался резиновый член, подстава
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33k
Опаньки 2 часа назад
оригинально
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