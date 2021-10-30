Дикий, но показательный случай произошел в центре Киева

В центре Киева мужчина наказал карманиц цыганской национальности с помощью резинового члена.
В центре Киева мужчина наказал карманиц цыганской национальности с помощью резинового члена.
В центре Киева мужчина наказал карманиц цыганской национальности с помощью резинового члена.
В центре Киева мужчина наказал карманиц цыганской национальности с помощью резинового члена.
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Мужчина жестоко избил группу цыганских женщин. Это видео вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны поведение недостойно мужчины, жестоко бить…, тем более женщин… С другой стороны как говориться накипело.- Полиция неоднократно отпускала мелких воров, сумма ущерба незначительна а поэтому заводить дело лишний напряг. То, что жертвами воров чаще всего становятся самые незащищенные : дети, пенсионеры и родители ведущие за ручку маленьких детей правоохранителей не волнует. В соц.сетях даже выкладывают фото карманников с подписью «их все равно отпустят» и действительно эти же рожи мы видим в людных местах их промысла….
Авторский пост
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"Максим ЯРОШ 34 года, бывший разведчик полка "Азов". Родился 21 сентября 1981-го в городе Кривой Рог на Днепропетровщине. Родители сдали его в детский дом, не помнит их. Закончил только шесть классов, среднее образование так и не получил. "Отправляли в психиатрическую больницу и в милицию. Из-за этого теперь не могу поступить в университет и найти нормальную работу". С детства хотел стать детективом или поваром. Весной поступил в разведки полка “Азов”. За все время службы не сделал ни одного выстрела. Около двух недель был в плену. "Я плакал и ходил под себя в туалет – чтобы поверили, что боюсь". После возвращения из плена просил главного разведчика "Азова" на позывной "Троян" "дать хотя бы медальку, чтобы было что вспомнить". Не дали. Во время обстрела получил контузию.
Живет в Киеве.Работал поваром в кафе. Уволили, когда узнали о запись из психиатрической больницы.
2. "как говориться" (с) ... пишется БЕЗ "Ь"
у меня всё
Автор забыл указать что это Максим Ярош