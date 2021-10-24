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В Новосибирске сотрудники МЧС вытащили троих детей из горящей квартиры

В Новосибирске сотрудники МЧС вытащили троих детей из горящей квартиры (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 18:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Новосибирск   дети   мчс   несчастный случай   пожар   
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Возгорание произошло в жилом доме на Троллейной улице в Ленинском районе. 
Отец семейства был на работе, а мама буквально на несколько минут выбежала в близлежащий магазин. Оставшиеся без присмотра дети решили поиграть со спичками. Игра закончилась пожаром. Спасатели проникли в квартиру через подъезд, а также балкон и с помощью автолестницы вытащили троих маленьких детей. Пострадавшие сейчас госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. Общая площадь пожара составила 18 квадтраных метров. 
Как вы считаете, с какого возраста детей можно оставлять одних дома? Кто виноват в сложившейся ситуации?

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Метки: Новосибирск   дети   мчс   несчастный случай   пожар   
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5  комментариев
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460
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Зачем куда-то бегать, когда есть доставка.. Хотя маленьким демонам и одной минуты хватит, что бы под присмотром устроить проблемы. Все живы и хорошо. Впредь внимательней будут.
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1k
Дмитрий Круглов 58 минут назад
Нельзя выбежать в магазин на минуту. Это такой литературный оборот. По факту на час.
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18k
KOSTELLO Час назад
"а мама буквально на несколько минут выбежала в близлежащий магазин"

Кроме как - КОНЧЕННАЯ, мне других слов на язык не приходит.
Такие дуры оставляют детей летом на парковках в закрытых машинах, а по приходу искренне удивляются, почему люди выбили стекло, чтобы спасти полусваренного ребенка
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