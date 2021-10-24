В Новосибирске сотрудники МЧС вытащили троих детей из горящей квартиры

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Возгорание произошло в жилом доме на Троллейной улице в Ленинском районе.
Отец семейства был на работе, а мама буквально на несколько минут выбежала в близлежащий магазин. Оставшиеся без присмотра дети решили поиграть со спичками. Игра закончилась пожаром. Спасатели проникли в квартиру через подъезд, а также балкон и с помощью автолестницы вытащили троих маленьких детей. Пострадавшие сейчас госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. Общая площадь пожара составила 18 квадтраных метров.
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Как вы считаете, с какого возраста детей можно оставлять одних дома? Кто виноват в сложившейся ситуации?
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Метки: Новосибирск дети мчс несчастный случай пожар
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Кроме как - КОНЧЕННАЯ, мне других слов на язык не приходит.
Такие дуры оставляют детей летом на парковках в закрытых машинах, а по приходу искренне удивляются, почему люди выбили стекло, чтобы спасти полусваренного ребенка
Тебе доказать?
Зачем мне это нужно?
Я уже давно не в том возрасте, чтобы что-то доказывать страшным одиноким истеричкам)))