Медведь напал на помощницу дрессировщика во время циркового представления

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В Орле во время циркового представления медведь неожиданно атаковал беременную ассистентку дрессировщика. На помощь женщине поспешили другие сотрудники цирка. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Здоровью и жизни пострадавшей ничего не угрожает. Прокуратура Орловской области начала проверку по факту нападения животного.
«Девушка беременная. И, видимо, медведь приревновал её, поэтому так агрессивно повёл себя... Такое у нас происходит впервые. Мы сами, если честно, были в шоке. К счастью, с девушкой сейчас всё хорошо, она нормально себя чувствует, ей ничего не угрожает. Этот случай ещё раз нас подводит к тому, чтобы отказаться от выступлений с животными. Мы итак уже всех почти оставили дома, решили вот взять медведей, но теперь и мишек надо дома оставлять», — рассказал изданию Oreltimes работник цирка.
«Девушка беременная. И, видимо, медведь приревновал её, поэтому так агрессивно повёл себя... Такое у нас происходит впервые. Мы сами, если честно, были в шоке. К счастью, с девушкой сейчас всё хорошо, она нормально себя чувствует, ей ничего не угрожает. Этот случай ещё раз нас подводит к тому, чтобы отказаться от выступлений с животными. Мы итак уже всех почти оставили дома, решили вот взять медведей, но теперь и мишек надо дома оставлять», — рассказал изданию Oreltimes работник цирка.
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