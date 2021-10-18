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Медведь напал на помощницу дрессировщика во время циркового представления

Медведь напал на помощницу дрессировщика во время циркового представления (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: Орел   видео   животные   медведь   нападение   цирк   
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В Орле во время циркового представления медведь неожиданно атаковал беременную ассистентку дрессировщика. На помощь женщине поспешили другие сотрудники цирка. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Здоровью и жизни пострадавшей ничего не угрожает. Прокуратура Орловской области начала проверку по факту нападения животного.

«Девушка беременная. И, видимо, медведь приревновал её, поэтому так агрессивно повёл себя... Такое у нас происходит впервые. Мы сами, если честно, были в шоке. К счастью, с девушкой сейчас всё хорошо, она нормально себя чувствует, ей ничего не угрожает. Этот случай ещё раз нас подводит к тому, чтобы отказаться от выступлений с животными. Мы итак уже всех почти оставили дома, решили вот взять медведей, но теперь и мишек надо дома оставлять», — рассказал изданию Oreltimes работник цирка.

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Метки: Орел   видео   животные   медведь   нападение   цирк   
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Nevad Black Час назад
давно пора прекратить такие выступления
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Alex1982 38 секунд назад
Нечего беременной там было делать!
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40
Faithless Полчаса назад
Похоже на вброс на тему запрета использования животных в развлекательных выступлениях. Зоопарки тоже видимо надо запретить. После отмены животных давайте запретим перфомансы карликов и бородатых женщин, упраздним человека-пушечное ядро и поедателя огня. Ох борцы за все хорошее, против всего плохого, когда же вы уже перестанете быть модными?
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Vlad Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Александр 47 минут назад
Я против цирка с животными! Живодерня просто! Акробатов пиз-ите с клоунами!
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Semen 48 минут назад
Ну так туда за зрелищами идут, поход в цирк оправдан.
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Барон Мюнхгаузен. Час назад
Медведь?
Приревновал?
К дрессировщику что-ли?

==
Не наделяйте животных человеческими качествами.
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Faithless Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
Человек - животное, его тоже не надо наделять "человеческими" качествами? Херню морозите, сэр.
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