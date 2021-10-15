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Твои глаза и твои мысли… Не можете на русском. А почему ж тогда не по-английски ???

Твои глаза и твои мысли… Не можете на русском. А почему ж тогда не по-английски ??? (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 16:00
Метки: Правo   государство   закон   общество   
863
1
1
Ответ – весьма прост. От Светлана Лобода:
В твоих глазах я вижу свои мысли
И дождь поет на ломаном английском
Нет, не поет… Достаточно вглядеться в пустые глаза на миловидном личике этой со(ско)ведущей неудавшегося интервью с тоже весьма симпатичным грузином

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Метки: Правo   государство   закон   общество   
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12  комментариев
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950
Fiverknot 5 часов назад
На что они рассчитывали? Что он на мове с ними будет размовлять?)
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148
Шурман 2 часа назад
Красиво побрил :) лучшего ответа и не придумать :)
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33k
Опаньки 3 часа назад
это пять )))
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10k
Majul 4 часа назад
Красавец. Уделал в ноль
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80k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
КРАСИВО УМЫЛ
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2k
Hunde Beißer2 4 часа назад
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779
poбт 4 часа назад
животные б*лядь
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3k
Дмитрий 4 часа назад
И тут облом. Мне кажется они очень были удивлены, что в других странах не на мове кажуть! Да ещё и грузины...."Странно всё это? По чему он нас не понимает?"
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