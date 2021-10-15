Твои глаза и твои мысли… Не можете на русском. А почему ж тогда не по-английски ???

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Ответ – весьма прост. От Светлана Лобода:
В твоих глазах я вижу свои мысли
И дождь поет на ломаном английском
Нет, не поет… Достаточно вглядеться в пустые глаза на миловидном личике этой со(ско)ведущей неудавшегося интервью с тоже весьма симпатичным грузином
В твоих глазах я вижу свои мысли
И дождь поет на ломаном английском
Нет, не поет… Достаточно вглядеться в пустые глаза на миловидном личике этой со(ско)ведущей неудавшегося интервью с тоже весьма симпатичным грузином
- Говорите на русском, я вас не понимаю!
- Мы не можем на русском, мы украинское ТВ
- Мне что тогда, отвечать вам на грузинском?
Вот так и не удался разговор. Украинские журналисты хотели обсудить с грузином ситуацию вокруг Саакашвили. Но помешал языковой закон.
- Мы не можем на русском, мы украинское ТВ
- Мне что тогда, отвечать вам на грузинском?
Вот так и не удался разговор. Украинские журналисты хотели обсудить с грузином ситуацию вокруг Саакашвили. Но помешал языковой закон.
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Метки: Правo государство закон общество
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