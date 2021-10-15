Твои глаза и твои мысли… Не можете на русском. А почему ж тогда не по-английски ???

- Говорите на русском, я вас не понимаю!

- Мы не можем на русском, мы украинское ТВ

- Мне что тогда, отвечать вам на грузинском?

Вот так и не удался разговор. Украинские журналисты хотели обсудить с грузином ситуацию вокруг Саакашвили. Но помешал языковой закон.