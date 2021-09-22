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Попытка найти потерянную метлу

Попытка найти потерянную метлу (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 11:17
Метки: Юмор   видео   невнимательность   потеря   прикол? vtnkf   
605
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1
Парень долго не мог понять, куда бесследно исчезла его метла. В какой-то момент герой ролика решил восстановить цепочку событий и быстро нашел похитителя.

Куда же подевалась мой метла?

Каждый из нас хоть раз в жизни был на месте этого парня.

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Метки: Юмор   видео   невнимательность   потеря   прикол? vtnkf   
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1k
Broscan 51 минуту назад
Я так же мобилу искал


Заговорился ,чувствую что в кармане чего то не хватает
Блин, мобилы! Продолжаю разговаривать и одновременно искать мобилу
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1k
Ловите наркомана! Минуту назад
Я думаю это грибы...
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723
DESANT_MSK137 8 минут назад
Ахахах,он сам ржать над ситуацией стал.Позитивно.
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20k
hebpat 11 минут назад
Шайтанама
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42k
Андрей Бертон 22 минуты назад
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64k
Viktor 47 минут назад
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2k
satra 48 минут назад
Очки у бабушки на голове - классика :)
В детстве моя бабушка, Царствия ей Небеснаго, так часто очки "теряла".
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5k
schmubu Час назад
бездарная такая постанова
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Mr.Adamson

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