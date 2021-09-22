Попытка найти потерянную метлу

605
1
1
Парень долго не мог понять, куда бесследно исчезла его метла. В какой-то момент герой ролика решил восстановить цепочку событий и быстро нашел похитителя.
Куда же подевалась мой метла?
Каждый из нас хоть раз в жизни был на месте этого парня.
Источник:
Ссылки по теме:
- Позитивная бабушка пытается угадать алкогольный напиток
- Поймай лбом карту и можешь тратить с неё деньги
- Невнимательная женщина попыталась заправить свой автомобиль беспроводным способом
- Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии
- Игры с огнем закончились "зажигательными танцами"
Метки: Юмор видео невнимательность потеря прикол? vtnkf
39
Понравилось39
Новости партнёров
Заговорился ,чувствую что в кармане чего то не хватаетБлин, мобилы! Продолжаю разговаривать и одновременно искать мобилу
В детстве моя бабушка, Царствия ей Небеснаго, так часто очки "теряла".