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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 939 постов • 44 подписчика подписаться
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В Красноярске мужчина распылил в лицо кондуктору перцовый баллончик и выбежал из салона

В Красноярске мужчина распылил в лицо кондуктору перцовый баллончик и выбежал из салона

Автор:
22 ноября 2023 11:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   автобус   кондуктор   конфликт   красноярск   негатив   перцовый балончик   
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Мужчина зашёл на остановке "Центр стандартизации" и хотел расплатиться банковской картой, однако оплата не прошла. Тогда кондуктор предложила пассажиру приобрести билет за наличные.

Однако красноярец оказался против — он начал кричать на женщину, а после достал баллончик с газом и распылил ей в лицо, а затем выбежал из салона, когда автобус остановился.


Полиция проводит проверку, хулигана ищут.

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Метки: Видео   автобус   кондуктор   конфликт   красноярск   негатив   перцовый балончик   
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24  комментария
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358
ruslan d Час назад
Вопрос , я сажусь в автобус , он трогается , карта не проходит, я еду , на следующей остановке хочу выйти , но меня ловит контроль ... это штраф ?
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20k
anpetrof 16 минут назад
Скоро на родину отправят...
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2k
Алексей Гулевич 23 минуты назад
можно конечно судить что проблема не пассажира и тд, но зачем перцовым балончиком? это типа рисануться что ты поц перед девахой?
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14k
котегRUS Час назад
стопудово найдут...
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1k
Илья Час назад
А что бывает за распыление перцового баллончика в общественном транспорте?
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36k
Андрей Иванов Час назад
Баллончик рублей 500, билет в Красноярске- 32 рубля вроде. Мот, однако
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3k
kuchipachi Час назад
Какой смелый поступок. Как гордо он выбегал из автобуса.
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175
Zmey8838 Час назад
Опять "иностранный специалист"?
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9k
Antonium 2 часа назад
Никого не оправдываю, но разве моя проблема что карта в рабочем состоянии, не считывается? Когда перевозчик получает от муниципалитета лицензию на работу, он обязуется обеспечить оплату поездки через терминал. По закону, если перевозчик не может предоставить возможность оплаты проезда картой, он не имеет права высаживать пассажиров. Проблема нерабочего терминала не является проблемой пассажира.
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