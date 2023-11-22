В Красноярске мужчина распылил в лицо кондуктору перцовый баллончик и выбежал из салона

1301
1
1
Мужчина зашёл на остановке "Центр стандартизации" и хотел расплатиться банковской картой, однако оплата не прошла. Тогда кондуктор предложила пассажиру приобрести билет за наличные.
Однако красноярец оказался против — он начал кричать на женщину, а после достал баллончик с газом и распылил ей в лицо, а затем выбежал из салона, когда автобус остановился.
Полиция проводит проверку, хулигана ищут.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неадекватный мужчина попытался ночью вломиться в суши-бар
- Мужчина подрался с шумными подростками в автобусе
- В Хабаровском крае водитель выбросил пенсионерку из автобуса
- Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина
- Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс
Новости партнёров
реклама
Из положений статьи 24 вышесказанного Федерального закона следует, что баллончик может применяться для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Неправомерное применение газового баллончика может повлечь ответственность.
Так, если человек из хулиганских побуждений решил распылить газовый баллончик в общественном месте, то тогда данному гражданину может грозить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.1 КоАП РФ).
Более серьезная ответственность может наступить, если человек распылил аэрозоль без явной цели самообороны и это повлекло вред здоровью (отек, химический ожог, отравление у оппонента). Квалификация преступного деяния в указанном случае будет зависеть напрямую от тяжести вреда и квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса РФ.
Санкт-Петербург - сокращённо - Питер
Петроград - сокращённо - Питер
Ленинград - сокращённо - Питер