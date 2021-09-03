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Пранкер здорового человека

Пранкер здорового человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: prank   видео   дети   добро   любовь   милота   родители   розыгрыш   
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Парень подшутил над своими ничего не подозревающими родными. Однако сделал он это совсем не так, как привыкли в современном обществе.
Шалость удалась и понравилась всем участника ролика.

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Метки: prank   видео   дети   добро   любовь   милота   родители   розыгрыш   
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2  комментария
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65k
Максим 4 минуты назад
Это тот же самый, что икону менял на стене.. только тогда отец у него был белый. Как летит время_
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16k
Злобный Члегр Час назад
Смотреть не стал. Зашел поставить жирнющий минус за идиотский заголовок. Жаль, что нельзя поставить сто минусов. Афтырь, убейся!
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Mr.Adamson

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