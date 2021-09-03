Пранкер здорового человека

Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример

Утка, получившая травму после нападения лисы, снова учится ходить

"Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце

Двух голых детей-маугли обнаружили в заваленной мусором квартире в Ульяновске

Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске

40 самых добрых фото, которые заставят снова поверить в любовь