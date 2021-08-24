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Рабочее место бесстрашного крановщика

Рабочее место бесстрашного крановщика (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 08:46
Метки: видео   кран   крановщик   рабочее место   ужас   
1763
1
1
Коротко о том, в каких условиях вынуждены работать некоторые крановщики. Бесстрашию мужчины можно лишь позавидовать.
Как вообще можно работать в таких условиях!?

Источник:

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Метки: видео   кран   крановщик   рабочее место   ужас   
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16  комментариев
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250
bobobo 2 часа назад
Героизм одних, это всегда разгильдяйство или воровство других.
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21k
Inter 2 минуты назад
Это Китай, детка!
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189
palkatootaja 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Доктор Ботов 44 минуты назад
Недавно читал на дзене про работу крановщика в Ю.Корее.
Так, говорит автор, на верхотуру там не лазают, а сидят себе спокойно на земле и управляют краном джойстиком, наблюдая за процессом через планшет.
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−4
железный фал 46 минут назад
до чего пуй страну довёл ...
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12k
Алек Стальский 48 минут назад
Зато не заснёшь на рабочем месте.
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360
Олег 58 минут назад
Да ну нах, аж коки сжались. Крановщик потэнциальный самоубийца.
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−14
Шурман Час назад
У меня дядя был крановщиком , взял меня как то на работу , я честное слово запарился подниматься ну это фигня , дал поднять 2 груза и потом говорит спускайся :) в зад такую работу .
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Это не крановщик,а долбодятел.Нормальный крановщик в здравом уме даже не полезет туда.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
и ни ветерка ...
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56k
pynh 2 часа назад
В смысле вынуждены? Не работай, никто не держит.
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