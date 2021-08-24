Рабочее место бесстрашного крановщика

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Коротко о том, в каких условиях вынуждены работать некоторые крановщики. Бесстрашию мужчины можно лишь позавидовать.
Как вообще можно работать в таких условиях!?
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Метки: видео кран крановщик рабочее место ужас
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Так, говорит автор, на верхотуру там не лазают, а сидят себе спокойно на земле и управляют краном джойстиком, наблюдая за процессом через планшет.
И управляет этой этой дурой, правда не через планшет, а через специальный пульт управления, с джойстиками..