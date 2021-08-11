Депутат рассказал ветеранам труда: встретил начальника - поклонись!

После этого некоторые из них попытались задать вопросы парламентарию и попросили рассказать, что лично он сделал на своём посту. Однако Кожанов так и не смог ответить на этот вопрос. - Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал, - нервно воскликнул депутат, и все вопросы после этого к нему прекратились. Не,ну правда! А чё они?!

2021-08-11T17:02:30+03:00