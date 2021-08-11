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Депутат рассказал ветеранам труда: встретил начальника - поклонись!

Депутат рассказал ветеранам труда: встретил начальника - поклонись! (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 17:02
Метки: баре   депутаты   холопы   
544
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1
Кандидат в депутаты Госдумы, депутат Госсобрания Владимир Кожанов с двух ног залетел в электоральный цикл. На встрече с ветеранами труда в марийском поселке Сернур народный избранник заявил: Назло власти - делать нельзя. Встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога - как с нею можно ссориться?

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Метки: баре   депутаты   холопы   
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28  комментариев
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Конституции РФ гласила, что ... источником власти в Российской Федерации является её народ (ст.3).
Я что-то пропустил, это тоже обнулили?
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14k
Игорь Хомченко 50 секунд назад
Показала власть кулак
И пугает плахой.
Нам не страшен ваш ГУЛАГ!
И пошли вы на х..!
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59k
Опиум для народа Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
banga911 Час назад
История повторяется, первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.
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2k
Frank Borman Час назад
Ну, вот и вернулась Россия на 120 лет назад, в начало 20го века. Как там учили попы:
Всякая власть от Бога.
Иисус терпел - и нам велел.
Увидел барина - на колени, смерд, и шапку ломай. Увидел повозку боярина с мигалкой - на сьезжай на обочину, холоп, и улыбайся. Увидел начальника - поклонись.
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102
Z Z Frank Borman 16 минут назад
Вранье. История вернулась лишь на 30 назад: " я начальник ты дурак; ты начальник я дурак," .
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12k
хз Час назад
Откуда берут в думу таких отборных сволочей с неимоверным ЧСВ?
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
А назло народу, значит, делать можно?
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7k
Ivan 2 часа назад
А с колокольни он ещё не летал?
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45k
doker 2 часа назад
А скажет - "фраза вырвана из контекста"...

И их не сотня, а миллионы!
И все "кууушать хотят".
Всё таки ротация кадров необходима. Иначе может пойти необратимый процесс.


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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Теперь каждого м.дака, пёрнувшего мозгом, обсуждать будете? Идите и выбирайте других. А то сидите по домам, "от меня ничего не зависит", а потом вот такие козлы в депутатах.
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484
С того Берега моря 2 часа назад
Пока живо гордое поколение пионеров и комсомольцев,этого не будет (хотя и при них жополизов хватало!!!) ,А вот новому поколению,мозги промыть, сделать малодумающим,так как все меньше образованных , может и привьют ,со временем, "барину кланяться"...
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484
С того Берега моря Опиум для народа 54 минуты назад
На счёт последнего предложения,надеюсь Вы окажитесь правы!
А то что многие работать не хотят ,так это точно.
Ну а жополизов хватало и хватать будет,я надеюсь кланяться не прикажут,на "официальном уровне")
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−40
Zlaja ptica 2 часа назад
@Fishki_surfer
Конституции РФ гласила, что ... источником власти в Российской Федерации является её народ (ст.3)

Гражданам России пора перестать прикрываться конституцией ©собянин
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1k
a_komolow 2 часа назад
Дед молодец!!! Всё правильно сказал!
А депутат из царского режима в спячке был?
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3k
* You All 2 часа назад
ага,конечно
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Враерок что-то путает... Сегодняшняя власть от сатаны, не впутывайте Бога в свои делишки
Сталина на Вас нет кровопийцы, ВСЕХ К СТЕНЕ!!!
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−1
Andrey 2 часа назад
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.“
это еще Петр 1 сказал ! так что нечему удивляться !
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−73
Андрей 2 часа назад
Помазаники Божьи, хуле! Каждый народ имеет такое правительство, которое имеет его.
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2k
Мизантропище 2 часа назад
Судя по тенденции, скоро требование кланяться станет законом.
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