Депутат рассказал ветеранам труда: встретил начальника - поклонись!

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Кандидат в депутаты Госдумы, депутат Госсобрания Владимир Кожанов с двух ног залетел в электоральный цикл. На встрече с ветеранами труда в марийском поселке Сернур народный избранник заявил: Назло власти - делать нельзя. Встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога - как с нею можно ссориться?
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После этого некоторые из них попытались задать вопросы парламентарию и попросили рассказать, что лично он сделал на своём посту.
Однако Кожанов так и не смог ответить на этот вопрос.
- Что вы хотите, чтобы я сделал?
Фокусы я не показывал, - нервно воскликнул депутат, и все вопросы после этого к нему прекратились.
Не,ну правда! А чё они?!
Однако Кожанов так и не смог ответить на этот вопрос.
- Что вы хотите, чтобы я сделал?
Фокусы я не показывал, - нервно воскликнул депутат, и все вопросы после этого к нему прекратились.
Не,ну правда! А чё они?!
Авторский пост
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Я что-то пропустил, это тоже обнулили?
И пугает плахой.
Нам не страшен ваш ГУЛАГ!
И пошли вы на х..!
Всякая власть от Бога.
Иисус терпел - и нам велел.
Увидел барина - на колени, смерд, и шапку ломай. Увидел повозку боярина с мигалкой - на сьезжай на обочину, холоп, и улыбайся. Увидел начальника - поклонись.
И их не сотня, а миллионы! И все "кууушать хотят".
Всё таки ротация кадров необходима. Иначе может пойти необратимый процесс.
а потом начинается нытьё "кто их выбирал?"
вот ты и такие, как ты, неходящие на выборы и выбирают, как не парадоксально это бы не звучало.
пы. сы. сейчас набегут "воены свиту" и заминусят от небольшого ума.
а про минусы, это не из-за уязвимости позиции, как ты выразился, а от простого понимания наличия на сайте определенной группы лиц готовых заминусить любой здравый смысл в угоду пунктов методички.
А то что многие работать не хотят ,так это точно.
Ну а жополизов хватало и хватать будет,я надеюсь кланяться не прикажут,на "официальном уровне")
Конституции РФ гласила, что ... источником власти в Российской Федерации является её народ (ст.3)
Гражданам России пора перестать прикрываться конституцией ©собянин
А депутат из царского режима в спячке был?
Сталина на Вас нет кровопийцы, ВСЕХ К СТЕНЕ!!!
это еще Петр 1 сказал ! так что нечему удивляться !