Когда дурная голова покоя не дает

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В состоянии алкогольного опьянения человек склонен к излишней храбрости. Женщинам стало скучно и они решили попрыгать с сарая.
Авторский пост
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Бедный сарай, он столько вынес