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Когда дурная голова покоя не дает

Когда дурная голова покоя не дает (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: бассейн   видео   прикол   прыжок   развлечения   слабоумие и отвага   
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В состоянии алкогольного опьянения человек склонен к излишней храбрости. Женщинам стало скучно и они решили попрыгать с сарая.

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Метки: бассейн   видео   прикол   прыжок   развлечения   слабоумие и отвага   
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10k
Лехахуторской 2 часа назад
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Касьян Пуздой 4 минуты назад
Когда дурная голова покоя не даетПосмотреть
Когда дурная голова покоя не дает
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9k
Majul 15 минут назад
Свиноматки алкашки = максимально тупое и опасное развлечение.
Позорище.
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8k
Kim Martynov 20 минут назад
Когда дурная голова покоя не даетПосмотреть
Когда дурная голова покоя не дает
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1k
вася васильев Полчаса назад
Страна нуждается в героях - п@зда рожает дураков(и дур)))!
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Николай Полчаса назад
Вот умеют же люди отдыхать!
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5k
Bartello 37 минут назад
Тринити уже не та.
Ссылка youtu.be
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28k
a.fey 37 минут назад
Думаю, дисциплину "прыжки с сарая" нужно включать в олимпийскую программу.
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35k
Игорь Час назад
Прочная крыша у сарая...
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Виталий Васильев Час назад
Насколько я бываю веселым и активным под градусом, но подобные вещи за грань. Что же тут могло пойти не так? Да вот просто все!!!!!
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894
Павел Час назад
Упаси боже от таких соседей...
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341
vtoroyshans Час назад
хотел написать хоть что то по теме , но нет мыслей даже...
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152
Илья 2 часа назад
По теории Дарвина она должна была помереть. Но думаю у неё еще все впереди .
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568k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Когда дурная голова покоя не даетПосмотреть
Когда дурная голова покоя не дает
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