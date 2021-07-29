Лучшая драка — та, которой не было

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Тренер по джиу-джитсу рассказал своим ученикам, как и почему нужно избегать драки. В коротком видео немолодой мужчина поведал, как сделать так, чтобы конфликтная ситуация разрешилась мирным путем.
Как и почему нужно избегать драки. Кому-то этот совет действительно когда-нибудь пригодится.
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