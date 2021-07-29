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Лучшая драка — та, которой не было

Лучшая драка — та, которой не было (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 08:05
Сообщество : Спорт
Метки: видео   джиу-джитсу   интересно   совет   спорт   тренер   
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Тренер по джиу-джитсу рассказал своим ученикам, как и почему нужно избегать драки. В коротком видео немолодой мужчина поведал, как сделать так, чтобы конфликтная ситуация разрешилась мирным путем.

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Метки: видео   джиу-джитсу   интересно   совет   спорт   тренер   
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19  комментариев
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Пусть он гопникам где-нибудь в Бирюлёво или в Бутово расскажет,какие оуительные у них рубашки. Они так растрогаются,что последнюю с его плеча снимут.
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895
Сергей Минуту назад
Те кто ищет драку тот её получит в любом случаи, вспоминаю недавнее видео где пацана запинали за прическу. Так что максимальная агрессия это сначала удар а потом разговоры и не важно о чем.
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6k
dikijjim 6 минут назад
тренер обрабатывает психологически,а если нож достал и идет придурок на твою девушку ,хочет снять золото ,тоже скажешь эй чувак красивый у тебя нож где купил?
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25k
Григорий 51 минуту назад
Песенка про тренера.
Ссылка youtu.be
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1k
Дмитрий Круглов 52 минуты назад
Сработает в небольшом проценте случаев. Если Ваши оппоненты ищут драки, то драка будет. Чтобы точно не подраться в кабаке, не надо ходить в кабак. Пей дома в компании проверенных друзей.
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13k
Совранский Час назад
Как говорил наш тренер: умение драться и сила это не вседозволенность, это ответственность!
Узнаю, что Вы затеяли драку - выгоню навсегда!
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