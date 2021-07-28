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Поворотная платформа для автомобиля

Поворотная платформа для автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 09:33
Метки: Автомобиль   Поворотная платформа   видео   интересно   парковка   платформа   
504
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Интересная система, которая позволяет развернуть автомобиль при значительных ограничениях на парковочной площади.

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Метки: Автомобиль   Поворотная платформа   видео   интересно   парковка   платформа   
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8  комментариев
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34k
Франц Лефорт 2 часа назад
Ничего нового. Такие системы используются на ж/д станциях еще с 19 века.
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7k
insaider 19 минут назад
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8k
Клёст 49 минут назад
Весьма полезное устройство, если выезд осуществляется с тесной закрытой стоянки на очень оживлённую проезжую часть - не надо выклячивать свою жопу навстречу потоку)
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15k
Maks Es Час назад
"Я задом сдавать не умею. Да и зачем? У меня же бабла немеряно".
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2k
Заряд бодрости Час назад
как эта платформа переносит заморозки?
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9k
Kostick 2 часа назад
раз для автора это новость, то не было игрушечной ж/д

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Сибиряк 2 часа назад
Полезная вещь для баб и тех кто не умеет ездить задом.
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