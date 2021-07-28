Поворотная платформа для автомобиля

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Интересная система, которая позволяет развернуть автомобиль при значительных ограничениях на парковочной площади.
Подозреваю, что этот сложный механизм стоит как половина автомобиля, который он поворачивает.
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