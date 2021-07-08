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Типичный тайский электрик

Типичный тайский электрик (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   прикол   таиланд   электрик   
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Приезжая в Таиланд и другие азиатские страны туристы удивляются, увидев паутины кабелей и проводов, пересекающих улицы вдоль и поперек. Однако отдыхающие еще не видели местных электриков.

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Метки: Юмор   в мире   видео   прикол   таиланд   электрик   
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2  комментария
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46k
Albert GER Час назад
Это не электрик , это связист.
И это ещё мелочи)))
В 80ые поработал в ГТС перед армией, в Казахстане. Правда так не лазили, но по чердакам и крышам как голуби прыгали)))
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32k
Опаньки Час назад
на самом деле все просто - связь рвется, никто не ищет место - просто кидают новый, старые остаются висеть
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