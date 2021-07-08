Типичный тайский электрик

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Приезжая в Таиланд и другие азиатские страны туристы удивляются, увидев паутины кабелей и проводов, пересекающих улицы вдоль и поперек. Однако отдыхающие еще не видели местных электриков.
Хорошо бежит.
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И это ещё мелочи)))
В 80ые поработал в ГТС перед армией, в Казахстане. Правда так не лазили, но по чердакам и крышам как голуби прыгали)))