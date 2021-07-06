Тщетные попытки девушки закрыть ногой багажник

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На территории парковки заметили девушку, которая решила снять эффектное видео для социальных сетей. Героиня ролика пыталась закрыть ногой багажник, но раз за разом терпела неудачу.
Из жизни блогеров. Присутствует ненормативная лексика.
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наверно так должно было быть