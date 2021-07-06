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Тщетные попытки девушки закрыть ногой багажник

Тщетные попытки девушки закрыть ногой багажник (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   парковка   прикол   
2137
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На территории парковки заметили девушку, которая решила снять эффектное видео для социальных сетей. Героиня ролика пыталась закрыть ногой багажник, но раз за разом терпела неудачу.

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Метки: Девушка   видео   парковка   прикол   
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10  комментариев
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1k
Николай 2 часа назад
Юбку покороче, камеру в багажник десять неудачных попыток и куча лайков в "кармане"
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34
ssvs0807 4 минуты назад
мне порой кажется что я впал в какую-то спячку, или меня выкрало НЛО и вернула обратно спустя какое-то время. Но я точно пропустил момент когда люди настолько отупели.
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2k
Варг 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com

наверно так должно было быть
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1k
Атомный Крот Полчаса назад
Смысл действий непонятен.
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14k
Hairy. Полчаса назад
Кургузая каркалыга.
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3k
Maikie 59 минут назад
Чёт мало дублей , плёнку жалко...))
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973
vadyushik Час назад
Только не коменты за кадром, а музыку из деревни дураков, и будет очень даже весело)
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2k
Sergius SPb Час назад
Волочкова на минималках.
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