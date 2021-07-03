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Невероятная победа команды Дании в 1992 году

Невероятная победа команды Дании в 1992 году (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июля 2021 10:26
Сообщество : Спорт
Метки: 1992 год   Невероятная   Победа   дания   команда   
286
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Расскажу вам историю о совершенно невероятной победе сборной Дании на Чемпионате Европы по футболу в 1992 году, куда датчане и вовсе не должны были ехать, но они туда попали из-за того, что от участия отстранили сборную Югославии (по вполне понятным политическим причинам).

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Метки: 1992 год   Невероятная   Победа   дания   команда   
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5  комментариев
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27k
Антон 5 часов назад
Надо найти и скачать этот матч. Расстрогали.
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33k
Гёз Уленшпигель 57 минут назад
Прекрасно помню тот ЧЕ (кстати, у нас было ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ СБОРНАЯ, но мы в 1001 раз обосрались в последнем матче с Шотландией 3:0) и ДАТСКУЮ СКАЗКУ которая случилась тогда.
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3k
alex 2 часа назад
история, которая заслуживает экранизации.
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2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Ээээ... Я понимаю, что в данном случае неважно, но он ведь рукой себе подыграл?
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918
bigkoss 4 часа назад
Буду за Украину сегодня болеть
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