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Хорошая командная работа

Хорошая командная работа (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 13:32
Сообщество : Спорт
Метки: видео   дети   команда   командная работа   подростки   соревнования   спорт   
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Юные спортсмены продемонстрировали свою хорошую физическую подготовленность и отличную командную работу во время соревнований.

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Метки: видео   дети   команда   командная работа   подростки   соревнования   спорт   
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Meri Poppins Ufa Час назад
Есть спортсмены и есть сборная по футболу....
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Mr.Adamson

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