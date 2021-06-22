Хорошая командная работа

542
1
1
Юные спортсмены продемонстрировали свою хорошую физическую подготовленность и отличную командную работу во время соревнований.
Стремление к цели и командный дух!
Источник:
Ссылки по теме:
- Борись до конца: мотогонщик расслабился на финишной прямой и проиграл
- Спуск с горы без права на ошибку
- Юный спортсмен ударился головой о вышку во время соревнований по прыжкам в воду
- Забавное соревнование гребцов в бассейне
- Юная спортсменка чуть не превратилась в вечный двигатель
48
Понравилось48
Новости партнёров