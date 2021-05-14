Удача дала пинок под зад

2526
1
1
Мужчина вышел за ворота и увидел, что его обувь испачкалась. Он нагнулся и начал смахивать пыль, как вдруг поднялся сильный ветер и произошло то, что он меньше всего ожидал.
Подлость, которую не ожидаешь во время чистки обуви или завязывания шнурков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда говорят, что панды очень милые и забавные животные
- Кот нашел себе лежанку с подогревом
- Норильские вахтовики развлекаются
- Чайка, которая берет от жизни всё
- Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Метки: ветер видео ворота неожиданно прикол
59
Понравилось59
Новости партнёров