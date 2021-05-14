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Удача дала пинок под зад

Удача дала пинок под зад (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 12:21
Сообщество : Юмор
Метки: ветер   видео   ворота   неожиданно   прикол   
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Мужчина вышел за ворота и увидел, что его обувь испачкалась. Он нагнулся и начал смахивать пыль, как вдруг поднялся сильный ветер и произошло то, что он меньше всего ожидал.

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Метки: ветер   видео   ворота   неожиданно   прикол   
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12  комментариев
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Фигассе полёт, мог и шею свернуть.
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18k
BiZ 16 минут назад
ниьуя смешного не вижу. мог убиться. и еще не известно, здоров ли остался..
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7k
Сгусток позитива 20 минут назад
а всё потому что рваный носок одел
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2k
Carex 39 минут назад
Страйк.
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13k
Александр 49 минут назад
А "джамшут" в жёлтой каске как бы непричем
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2k
Евгений 51 минуту назад
Тапки слетели, не жилец!!!
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918
ZloyPupsik 2 часа назад
пендель чёткий
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9k
Kucher 2 часа назад
Чёй-та вместо видео картина Казимира Малевича "Чёрный прямоугольник".
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