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А значит нам нужна одна победа

А значит нам нужна одна победа (1 видео)

Автор:
10 мая 2021 23:05
Метки: война   интересно   песни   челлендж   
90
1
Очень душевный челлендж начал кто-то в интернете. Песни о Великой Отечественной сами по себе уникальны, а в таком исполнении просто царапают душу.

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Метки: война   интересно   песни   челлендж   
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3  комментария
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13k
Алексей 2 часа назад
Спасибо!
Наверное единственный пост про Победу, который пробил на слезу.
Никакого пафоса, никакой политоты - прямо в душу.
С Праздником!
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35k
figny Час назад
просто замечательно!!!!!!
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1
Евгений Журавлёв Час назад
всё, успокойся, день победобесия закончился
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