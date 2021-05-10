А значит нам нужна одна победа

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Очень душевный челлендж начал кто-то в интернете. Песни о Великой Отечественной сами по себе уникальны, а в таком исполнении просто царапают душу.
Как вам результат?
Напомню, что эту песню написал Булат Окуджава специально для фильма "Белорусский вокзал" 1970 года.
Напомню, что эту песню написал Булат Окуджава специально для фильма "Белорусский вокзал" 1970 года.
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Наверное единственный пост про Победу, который пробил на слезу.
Никакого пафоса, никакой политоты - прямо в душу.
С Праздником!