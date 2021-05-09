Действие клипа происходит в залах Эрмитажа, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель прогуливается по музею в черном костюме.
Действие клипа происходит в залах Эрмитажа, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель прогуливается по музею в черном костюме.
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А за просмотр? А то боюсь включать...
Суд в Архангельске счел Андрея Боровикова виновным в распространении порнографии. Дело экс-главы архангельского штаба Навального связано с репостом клипа группы Rammstein во "Вконтакте"
>>вы все зарегились , что бы сегодня срать на празднике. Вот вы уроды.
Дите... я тебя успокою...
Лично я давно на этом сайте, и я присмотрю за тобой
если кто будет обижать...скажи я с Вованом
А что за клип с порно? Надо потом посмотреть.
он очень старается (ну попробуйте спеть к примеру на китайском,это примерното же самое будет)
это очень трогательно!
истинный ариец!
Вот вы уроды.
А, спел хорошо...