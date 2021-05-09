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Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню Любимый город

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню Любимый город (1 видео)

Автор:
09 мая 2021 15:59
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Lindemann   rammstein   тилль   

Действие клипа происходит в залах Эрмитажа, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель прогуливается по музею в черном костюме.

BZI

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Метки: Lindemann   rammstein   тилль   
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306
Лучший Друг 3 часа назад
Интересно, а за репост этого видео тоже 2,5 года дают?

А за просмотр? А то боюсь включать...

Суд в Архангельске счел Андрея Боровикова виновным в распространении порнографии. Дело экс-главы архангельского штаба Навального связано с репостом клипа группы Rammstein во "Вконтакте"
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88
Александр Снитко Минуту назад
Пацаны повзрослели и начали петь серьёзные песни
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10k
Bill Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
знатно они бомбили этот "любимы город", суки
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−219
Vovan 36 минут назад
>>vitenok Vovan Полминуты назад Су.как. Я только сейчас допер, что
>>вы все зарегились , что бы сегодня срать на празднике. Вот вы уроды.

Дите... я тебя успокою...
Лично я давно на этом сайте, и я присмотрю за тобой

если кто будет обижать...скажи я с Вованом
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6k
vitenok 40 минут назад
Хорошо спел немчура.
А что за клип с порно? Надо потом посмотреть.
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−219
Vovan Час назад
немец (сумашедший немец) так поет песню
он очень старается (ну попробуйте спеть к примеру на китайском,это примерното же самое будет)

это очень трогательно!
истинный ариец!
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3k
Севастьян 2 часа назад
Круче Марка Бернеса(хоть у него и небыло сильного голоса) никто не споёт.А с кольцом в носу вообще насмешка над песней о советском летчике.
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−219
Vovan 2 часа назад
вот настоящий ариец!
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Как то противно смотреть на кольцо в носу. У меня, как у деревенской, сразу сравнение с колхозным быком, которому вставили кольцо в ноздри, что бы смирно шел в ярме. А пение ну средненькое.
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40k
Александр 2 часа назад
он то порно снимает в России, то что то хорошее, странный тип
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4k
tamin 2 часа назад
Я все ждал, когда начнётся дикая огня или только вытащит меч и начнёт всех.резать.....молодец. не в одном стиле поет
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