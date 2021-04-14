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Фонарик с небольшим секретом

Фонарик с небольшим секретом (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 11:17
Метки: автомат   видео   огнестрельное оружие   презентация   секрет   фонарик   
252
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Фонарик никогда не бывает лишним. Благодаря этому гаджету с расширенным функционалом покупателю будет не страшно выходить ночью на прогулку.

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Метки: автомат   видео   огнестрельное оружие   презентация   секрет   фонарик   
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31k
Alex 47 минут назад
Дайте два )
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13k
Corvus Corax 6 минут назад
Пистолет-пулемет ПП-90 (Россия)
Калибр: 9х18 мм ПМ
Вес: 1,83 кг без магазина
Длина: 485 мм (в сложенном виде габариты 270 Х 90 Х 32 мм).
Темп стрельбы: 600-800 выстрелов в минуту
Магазины: 30 патронов

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585
накладчик в угол Полчаса назад
Нормальный функционал для фонарика.
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