Фонарик с небольшим секретом

252
1
1
Фонарик никогда не бывает лишним. Благодаря этому гаджету с расширенным функционалом покупателю будет не страшно выходить ночью на прогулку.
Человек, который не только готов к проблемам во время прогулки, но и с удовольствием ждет их
Источник:
Ссылки по теме:
- Небольшое головокружение в день рождения
- В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому
- Краткий пересказ прошедшей презентации Apple
- Вредителя настигла карма
- Специалисты с помощью нейросети отреставрировали поздравление Гагарина, записанное в 1962 году
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Калибр: 9х18 мм ПМ
Вес: 1,83 кг без магазина
Длина: 485 мм (в сложенном виде габариты 270 Х 90 Х 32 мм).
Темп стрельбы: 600-800 выстрелов в минуту
Магазины: 30 патронов