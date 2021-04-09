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Девушка просвистела «Ave Maria»

Девушка просвистела «Ave Maria» (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 12:43
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Ave Maria   Девушка   Франц Шуберт   видео   свист   талант   
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Девушка исполнила отрывок из произведения Франца Шуберта, более известного под заголовком «Ave Maria» с помощью свиста.

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Метки: Ave Maria   Девушка   Франц Шуберт   видео   свист   талант   
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2  комментария
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8k
Вася Полчаса назад
художественный свист.. далеко не каждый сможет, батя мой умел, а я как не старался не то
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Михаил Сметанкин 22 секунды назад
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Mr.Adamson

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