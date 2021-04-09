Девушка просвистела «Ave Maria»

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Девушка исполнила отрывок из произведения Франца Шуберта, более известного под заголовком «Ave Maria» с помощью свиста.
Девушка известна в сети под ником Sweet Anita и страдает от редкого неврологического заболевания — синдрома Туретта. Она бесконтрольно дергается на публике, ругается и показывает неприличные жесты тогда, когда это неуместно. Полностью вылечить этот синдром нельзя.
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