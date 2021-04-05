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Произведение инженерного искусства

Произведение инженерного искусства (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 12:58
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   винтаж   интересно   ретро   чейнджер   
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Кассетный чейнджер Philips N2408 — магия, к которой хочется прикоснуться. Модель начала выпускаться в 1974 году и была снята с производства через 2 года.

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Метки: видео   винтаж   интересно   ретро   чейнджер   
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7  комментариев
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Вот если бы он ещё мог кассеты сам из футляра доставать и потом назад их туда вкладывать...
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21k
Юрьевич G@M Час назад
Ну это тогда бы было не "Произведение инженерного искусства", а Чудо инженерного искусства!!!
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7k
Саша Смирнов 4 минуты назад
Минус за выборочное разрешение, кому можно, а кому нельзя смотреть.
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1k
Женя Женя78 6 минут назад
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7k
Потапыч 9 минут назад
Тоже мне произведение) Вот это произведение!
Ссылка www.youtube.com
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24
Станислав Килин Полчаса назад
Почему то напомнило шары из лотереи
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Mr.Adamson

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