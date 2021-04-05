Произведение инженерного искусства

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Кассетный чейнджер Philips N2408 — магия, к которой хочется прикоснуться. Модель начала выпускаться в 1974 году и была снята с производства через 2 года.
Жестокое обращение с кассетами. Мотать - не перемотать!
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