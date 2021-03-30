А чо , а почему нельзя?)))

FISHKINET
Новое
Новое
Автовсячина
Автор:
БрОдЯгА
Как в 1960‑х Суэцкий канал был заблокирован 8 лет и что делали попавшие в ловушку моряки
Автор:
Чеширри
Почему в СССР царил культ шахмат
Автор:
Чеширри
Гифки
Автор:
Booharik
За парковку на месте для инвалидов, отец ребенка-инвалида был оштрафован, а машина эвакуирована
Автор:
Редька с хреном
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Пародия на Ever Given: судно под флагом Антигуа и Барбуды заблокировало английскую речку
Сообщество:
Новости со всего Мира
Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско
Сообщество:
Космос
Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви
Сообщество:
Животные
15 человек, которые явно хлебнули лишнего
Сообщество:
Треники&Вареники
Гифки
Сообщество:
Гифки
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена
Автор:
Musteline
Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста
Автор:
Musteline
Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников
Автор:
Parizhanka
Парень решил устроить барбекю, но что-то пошло не так
Автор:
Vossen
Делай это упражнение 2 раза в день и суставы не будут болеть
Автор:
Button
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Это была отличная работа
Автор:
Musteline
Ветром сдуло: Джо Байден выходит из самолета после долгого перелета
Автор:
3dmonkey
Кто кого в мире ненавидит
Автор:
3dmonkey
Точно в лузу: спортсмен эффектно закончил забег
Автор:
Mr.Adamson
Забылся: парень врезался в стеклянную дверь, выбегая из парикмахерской
Автор:
3dmonkey
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами
Автор:
Кот шашлык
Бегемот против стаи львов: кто кого боится?
Автор:
Michael Scofield
Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика
Автор:
Лан не урчи
Верная собака остановила движение, чтобы спасти жизнь своей хозяйке
Автор:
Кот шашлык
Утренний душ маленькой бегемотихи
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
Видео, которым можно пытать кулинаров
Автор:
3dmonkey
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Неожиданный финал уличного ограбления
Автор:
Forestdude
ЛАЙК ребятам. Жёсткий ответ спецназа
Автор:
InfoVoin
Это Вам не песни для Евровидения
Автор:
InfoVoin
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий
Автор:
Deiz
Александр Овечкин ударил клюшкой в пах молодого американца, провоцировавшего его весь матч
Автор:
Alex Chebrikov
Инструктор в тире сработал на опережение
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Москва было/стало, фото сравнения
Автор:
Юганск
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Автор:
Юганск
С чего срисовали Волгу ГАЗ-21: с Форда? Крайслера? Или Москвича-402?
Автор:
Юганск
Главный гаджет СССР: что еще умела «Электроника ИМ-02», кроме как ловить волком яйца
Автор:
Чеширри
Трактора в естественной среде обитания
Автор:
Эстетика Е—ней
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Взрыв газа в многоэтажке в Зеленодольске уничтожил семь квартир
Автор:
Result
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Автор:
HomMiss
Основатель Google хочет затмить славу "Гинденбурга"
Автор:
Болонка королевы
Новый Южный Уэльс затопило
Автор:
Болонка королевы
Роскомнадзор грозится заблокировать Twitter
Автор:
HomMiss
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Подборка автомобильных приколов
Автор:
Johnny
Команда из трех человек вытащила тяжелый пикап, вмерзший в реку на два месяца
Автор:
zaMKADpride
Минэнерго может разъяснить всё, даже необъяснимое
Автор:
Unics
Honda Africa Twin — капсула времени, которая 30 лет простояла в музее
Автор:
Олег
Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером?
Автор:
Иван Кемеров
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
Автор:
Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
Белка сделала шишечный тайник в автомобиле канадца
Автор:
Alex Chebrikov
Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии
Автор:
Result
Мазепин разбил болид на первом круге своей первой гонки
Автор:
No Fear
Блокировка канала - это уже второй сюрприз всемирного масштаба от Evergreen
Автор:
Belka_16
Два пассажирских поезда столкнулись в Египте, десятки жертв: видео
Автор:
Belka_16
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
Автор:
Result
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Двойной обгон в Кемеровской области
Автор:
Johnny
Kia Stinger врезался в отбойник
Автор:
Johnny
Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда
Автор:
Johnny
Жесткое столкновение на перекрестке в Санкт-Петербурге
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Столкновение шести автомобилей на МКАД
Автор:
Johnny
Авария дня. 30 лет - ума нет
Автор:
Johnny
Авария дня. Не глядя на знаки
Автор:
Johnny
Авария дня. Cмертельное ДТП на трассе в Пермском крае
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Безумный тюнинг для увеличения мощности и прямой связи с механиком
Автор:
Vossen
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
Автор:
Олег
Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»
Автор:
Олег
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25 миллионов
Автор:
Кот шашлык
Термочувствительная краска: посмотрите, как эта Audi A4 меняет цвет от прикосновения
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Мои командировки – Китай, Xiamen
Автор:
Lev
Я теперь чувствую, что я существую
Автор:
Мария
Работа с цементной штукатуркой по роликам на Youtube
Автор:
Никифоридис
Мои командировки – Турция
Автор:
Lev
Воспитание собаки
Автор:
Полено-Буратино
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
13
ещё пост
А чо , а почему нельзя?)))
Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $
15 человек, которые явно хлебнули лишнего
Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви
Пародия на Ever Given: судно под флагом Антигуа и Барбуды...
Гифки
Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц...
Шел казак куда-то вдаль
Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое
Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена
Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки...
Смешные и познавательные картинки
Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами
Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют...
Пьяная екатеринбурженка пнула полицейского в аэропорту и...
В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по...
Хана образованию: реакция соцсетей на новые учебники истории под...
Школьное собрание закончилось скандалом и выступлением родителей...
Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста
Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика
Новое
>
Видео
HMMWV
А чо , а почему нельзя?)))
(1 видео)
Автор:
HMMWV
30 марта 2021 23:51
Метки:
видео
девушки
история
Fashion Show. Староваты правда, 19 год )))
HMMWV
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
6368
Другие посты автора
Источник:
Похожее видео
Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий
08:33:35
5 секретов счастья для парней
11:50:15
Футбольный фристайл от хрупкой девушки
09:20:47
Подравшиеся возле бассейна игуаны вызвали переполох среди отдыхающих
11:25:06
Женская сборная Австралии по крикету
09:43:09
Девушки кувыркаются на огромном агрегате
11:15:51
Наглость современных яжематерей не знает границ
09:41:04
В Тайване установили игровые автоматы «Хватайки» с полуголыми девушками внутри
10:09:18
1391
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
Ссылки по теме:
Наглость современных яжематерей не знает границ
Подравшиеся возле бассейна игуаны вызвали переполох среди отдыхающих
Футбольный фристайл от хрупкой девушки
Женская сборная Австралии по крикету
Девушки кувыркаются на огромном агрегате
Метки:
видео
девушки
история
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
32
8
24
Понравилось
24
2
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
13
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
157
Petrov
5 часов назад
Интересно девки пляшут!)
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
V2.Smirnov
Полчаса назад
Так они по краю прошлись. Уже на следующий год бодипозитивщицы и феминистки вчинили иск к Victoria Secret за дефиле красивых девок в нижнем белье. Потому сейчас - и нельзя.
-1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
8k
Касьян Пуздой
39 минут назад
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
3k
newegg
Час назад
Выставка силикона.
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
550
Оксид Бетона
2 часа назад
Ну что я могу сказать? Я бы - вдул!!!
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
5k
Сергей
5 часов назад
Сиськиииии!!!
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
46k
Albert GER
7 часов назад
Чесгря посыл автора не понял.
Модели показывают работу дизайнера.
Какого собственно?
И Шо нельзя то???
-3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
13k
seller-k
Albert GER
2 часа назад
Ссылка
youtu.be
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
18k
Luc72
7 часов назад
19 год...
А что, сейчас разве ТАКОЕ можно показывать? Теперь только записи...
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Denkk
Luc72
6 часов назад
За писи говорите?
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
550
Оксид Бетона
Denkk
2 часа назад
Из-за писи и из-за сиси! И, опять же, где маски!? Маски где!?
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
550
Оксид Бетона
Denkk
Час назад
Из-за писи и из-за сиси! И, опять же, где маски!? Маски где!?
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
11k
albedo
7 часов назад
Класс!!!!
И главное - НЕ худые!!!
-4
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Американцы сумели спасти свою национальную птицу
«Наташ, мы всё уронили»: автор мема про котов решила зарегистрировать товарный знак
9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
Loading...
Дирижабль «Гинденбург» с разрешением 4K
Номерок блатной: когда регистрация авто вышла дороже машины
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Опаловая лихорадка: в Австралии нашли огромные опалы стоимостью 1,2 млн долларов
17 запутанных снимков, доказывающих, что глаза тоже иногда лгут
Женам подводников начали вручать спецмедаль
Девушка устроила жаркое дефиле в московском метро
«Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото)
Пришла весна. Жириновский завыл в прямом эфире
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $
Новости СМИ2
Классные качели! Жираф поднял мальчика
Самка хорька помогла детёнышу преодолеть барьер
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост
Белый Бим Черное Ухо: история о бесконечной собачьей преданности
Смешные комиксы с сарказмом, которые не все поймут
Один из 32: редчайший Bugatti EB110 Super Sport выставили на продажу
Адский пожар и взрыв на нефтеперерабатывающем заводе попали на видео
Свежие демотиваторы: хорошее настроение и котики
Грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза
Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе
Анимационный короткометражный фильм про пластиковые отходы
«Двухглавый» Мерседес: кому и зачем понадобился такой странный грузовик
"Зачем идти в дверь, если открыты ворота?": русский удивляется поведению немцев
Рогозин отметил опасность для Земли в терраформировании Марса
Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Художник рисует забаыные комиксы
В Вашингтоне две чернокожие девчонки напали на водителя такси и попытались угнать машину Uber
В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе
Это была отличная работа
В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
Своей пятой точкой Лобода "заставила" Егора Крида повернуться к участнице шоу "Голос дети"
27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными
Гордон Рамзи показал, как разделать курицу с завязанными глазами
Самые грандиозные вулканы планеты
Трактора в естественной среде обитания
Баран устроил погоню за велосипедистом
Утренний душ маленькой бегемотихи
Это не лестницы, а диверсия какая-то!
Ностальгия на колёсах: ЛиАЗ-677
Курица усыновила 3 осиротевших котят
Морской форт с вертолетной площадкой и сауной выставили на продажу
Жительница Нового Орлеана отметила годовщину ремонта дороги
"На лицах людей был страх": в Краснодаре самолёт совершил аварийную посадку
Мазепин разбил болид на первом круге своей первой гонки
Гораций де Вир Коул - первый пранкер в истории
Лыжник запечатлел свой спуск по горному ущелью
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
Показать ещё
Удиви меня!
✖
«Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото)
Наглость современных яжематерей не знает границ
Подравшиеся возле бассейна игуаны вызвали переполох среди отдыхающих
Девушки кувыркаются на огромном агрегате
Футбольный фристайл от хрупкой девушки
В Тайване установили игровые автоматы «Хватайки» с полуголыми девушками внутри
Популярное видео
372
372
1
85
Карточный фокус
78
78
2
53
Ремонт перфекциониста
194
194
0
28
Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена
58
58
1
8
Сова не знает, что у неё за спиной кот. Угуй отсюдова!
56
56
0
41
Очередная серия сериала о таксистах."Дверь открой, мразь!"
81
81
0
21
Художница из Уфы сделала портрет рэпера Моргенштерна из мусора
391
391
0
138
Ветка одного куба !!!
472
472
2
174
ЛАЙК ребятам. Жёсткий ответ спецназа
85
85
1
46
Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста
89
89
0
32
Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика
Популярное
297
297
0
33
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
577
577
5
155
Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости
Набирающие популярность
-4
-4
0
2
Сильный дым и выстрелы в доме стрелка в новых вешках в мытищах
3
3
1
12
Апельсиновые корки - материал для создания чашек для сока
Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1716
458
Животные
1221
429
Жить в России
740
394
Юмор
2604
171
Спорт
383
166
Новости со всего Мира
1198
106
Военное
747
102
Юмор
2598
2738
Криминал
236
1655
Жить в России
739
1108
ФотоМир
676
1058
Треники&Вареники
1040
828
Кино
1061
795
Автомир
714
690
Юмор
2598
12791
Треники&Вареники
1040
5476
Жить в России
739
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1712
4162
Животные
1220
4155
ФотоМир
676
3347
Криминал
236
3323
Юмор
2598
415
Жить в России
739
91
Животные
1220
129
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
656
80
Треники&Вареники
1040
126
Новости со всего Мира
1193
29
Истории
1178
-9
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
3.6M
Нанук Паналык
44k
Юганск
457k
NAZARETH
481k
Иван Кемеров
1.7M
Татьянин день
67k
Чеширри
383k
Димон
3.6M
NAZARETH
480k
Иван Кемеров
1.6M
InfoVoin
47k
Татьянин день
64k
Юганск
455k
Николай Николаенко
177k
Димон
3.6M
InfoVoin
47k
NAZARETH
480k
Татьянин день
64k
Николай Николаенко
177k
Юганск
455k
Иван Кемеров
1.6M
Димон
3.6M
Иван Кемеров
1.6M
Беспощадный критик
1M
Космический пионер
713k
Алексей
561k
Alexey Berestenko
499k
Winner56
487k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
67
67
0
8
Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор
#интересно
#Россия
#интересное
#дикие животные
#СССР
#автомир
#автомобили
#фотографии
#сша
#фото
#картинки
#приколы
#дтп
#кино
#суэцкий канал
#подборка
#забавно
#прикольные
#ситуации
#животные
#история
#прикол
#факты
#люди
#авто аварии
#аварии
#позитив
#сатира
#природа
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
Модели показывают работу дизайнера.
Какого собственно?
И Шо нельзя то???
А что, сейчас разве ТАКОЕ можно показывать? Теперь только записи...
И главное - НЕ худые!!!