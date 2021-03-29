ЛАЙК ребятам. Жёсткий ответ спецназа

Двое дагестанцев, которые станцевали «авто-лезгинку» в потоке автомобилей на МКАДе 24 марта, быстро поплатились за свою хамскую выходку.

Напомним, на этой неделе в Сети появились кадры, снятые участниками дорожного движения на Московской кольцевой автодороге.

Очевидцы зафиксировали, как по МКАДу двигалась наглухо тонированная машина, при этом водитель и пассажир открыли двери и выставили ноги, совершая подобие танцевальных движений. Из салона громко играла национальная музыка.

Ответ правоохранителей на подобное демонстративное и издевательское нарушение правил дорожного движения был быстрым.

Спецназ жёстко задержал гостей столицы, помятые и присмиревшие лихачи принесли свои извинения другим участникам дорожного движения и сотрудникам полиции, а также сорвали тонировку со стёкол и пообещали полностью восстановить заводской вид автомобиля.