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ЛАЙК ребятам. Жёсткий ответ спецназа

ЛАЙК ребятам. Жёсткий ответ спецназа (1 видео)

Автор:
29 марта 2021 14:41
Метки: криминал   полиция   правопорядок   

Дагестанцы поплатились за хамскую выходку в Москве

InfoVoin
так себе
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Двое дагестанцев, которые станцевали «авто-лезгинку» в потоке автомобилей на МКАДе 24 марта, быстро поплатились за свою хамскую выходку.
Напомним, на этой неделе в Сети появились кадры, снятые участниками дорожного движения на Московской кольцевой автодороге.
Очевидцы зафиксировали, как по МКАДу двигалась наглухо тонированная машина, при этом водитель и пассажир открыли двери и выставили ноги, совершая подобие танцевальных движений. Из салона громко играла национальная музыка.
Ответ правоохранителей на подобное демонстративное и издевательское нарушение правил дорожного движения был быстрым.
Спецназ жёстко задержал гостей столицы, помятые и присмиревшие лихачи принесли свои извинения другим участникам дорожного движения и сотрудникам полиции, а также сорвали тонировку со стёкол и пообещали полностью восстановить заводской вид автомобиля.

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Метки: криминал   полиция   правопорядок   
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27  комментариев
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Грязные жЫвотные, опущенные макаки, назад их в горы, пусть осликов сношают, и друг друга
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23k
Григорий 3 минуты назад
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4
Галина Рубанова 18 минут назад
Они приехали к нам потому что им дома не нравиться.
Но они сюда притащили свой дом чтобы им и здесь было как там и не нравилось.

Логики нет
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
А за что их спецназом-то ? По сути ничего особенного не сделали ...
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
Интересно, с первого раза хоть что-то отложилось?
Нейронная связь "головка придумала -> ручки сделали -> попа отвечает" сформировалась? Или отложилось, что именно на этой дороге, на этом месте, не надо ехать с ногами наружу... а через два метра можно выйти и прилюдно поссать?
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18k
Luc72 40 минут назад
Вижу генеральские погоны на кабинетном работнике в таком возрасте - ставлю минус.
На пенсию генералиссимусом пойдет?
Нас...лужила?
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49
Павел Сотников 48 минут назад
Горные бараны
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1k
Eugene 53 минуты назад
Ух ты! Генеральша! Силиконовая. Это что за чюдо такое?
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60k
Viktor Час назад
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12k
Сергей Час назад
Странно что не слышно новостей типа:"дагестанцы устроили хамскую выходку в Махачкале".
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39k
Александр Сергей Час назад
Там просто это норма, а не хамская выходка )
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844
Андрей Александр 50 минут назад
Там им просто ноги из жопы прямо на месте бы повырывали, попадись они нормальным людям.
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20k
BillyBonzz Час назад
И каждый раз одно и то же, по одному сценарию: сначала обезьяны беспределят, " я всех вас вашу мама эпаль, ваш дом трубу шатал"потом дружно блеят на камеру " бэээээ, уоважяемый Рамзан Кадыроуич, ( или просто россияне) изуините нас, ми так нэ будэм"
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7k
Andrei BillyBonzz Час назад
Как замена реальному наказанию, очень даже неплохая схема.
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43k
Нанук Паналык 2 часа назад
Генерал Волк выглядит постаревшей элитной проституткой!
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20k
BillyBonzz Нанук Паналык 2 часа назад
ну недалеко от истины)) ее передавали по наследству от одного министра внутренних дел другому на протяжении десятилетий!
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11k
Eltiftel 2 часа назад
а че это они такие крутые были, а теперь извиняются?
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16
Fisher1979 2 часа назад
Лохов для показухи на Ладе, тут часто ролики с такими джигитами на Майбахах и т.д., вот слабо их поймать???
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62
Герман 2 часа назад
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958
Чувак 2 часа назад
Почему муслимские ослойопы стоя блеют свои "извинения"? Им что ноги при задержании не поломали?
Зря.
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923
★Lucifer★ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
20k
BillyBonzz ★Lucifer★ 2 часа назад
Разборка двух бандитских формирований, законных с незаконными)))
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14k
Мария Коненкова ★Lucifer★ Час назад
Очевидно, это видео размещено здесь, чтобы мы порадовались за омоновцев? То есть, по мнению автора видео, сначала подрезать, обдав грязью, а потом нанести телесные повреждения людям, которые их пальцем не тронули, и раскурочить чужую машину, хотя сами не получили ни царапины - нормальная тактика.
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11k
Антон Семёныч ★Lucifer★ 43 минуты назад
Ссылка vk.com
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередные дети б@ядей!
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Обезьяны.
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7k
Андрей А 2 часа назад
Тиктокеры обосравшиеся
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