ЛАЙК ребятам. Жёсткий ответ спецназа

Дагестанцы поплатились за хамскую выходку в Москве
Дагестанцы поплатились за хамскую выходку в Москве
Двое дагестанцев, которые станцевали «авто-лезгинку» в потоке автомобилей на МКАДе 24 марта, быстро поплатились за свою хамскую выходку.
Напомним, на этой неделе в Сети появились кадры, снятые участниками дорожного движения на Московской кольцевой автодороге.
Очевидцы зафиксировали, как по МКАДу двигалась наглухо тонированная машина, при этом водитель и пассажир открыли двери и выставили ноги, совершая подобие танцевальных движений. Из салона громко играла национальная музыка.
Ответ правоохранителей на подобное демонстративное и издевательское нарушение правил дорожного движения был быстрым.
Спецназ жёстко задержал гостей столицы, помятые и присмиревшие лихачи принесли свои извинения другим участникам дорожного движения и сотрудникам полиции, а также сорвали тонировку со стёкол и пообещали полностью восстановить заводской вид автомобиля.
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Но они сюда притащили свой дом чтобы им и здесь было как там и не нравилось.
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Нейронная связь "головка придумала -> ручки сделали -> попа отвечает" сформировалась? Или отложилось, что именно на этой дороге, на этом месте, не надо ехать с ногами наружу... а через два метра можно выйти и прилюдно поссать?
Нас...лужила?
Зря.