Кот и назойливые папарацци

462
1
1
Пользователь сети, скрывающийся под ником LeopARTnik превратил видео с утками и домашним котом в сцену преследования известной личности назойливыми папарацци.
Благодаря автору веселый ролик из жизни животных стал выглядеть еще лучше.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда ты состоишь в токсичных отношениях
- Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина
- Как достать кота
- Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику
- Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...