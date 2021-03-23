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Кот и назойливые папарацци

Кот и назойливые папарацци (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 09:43
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   видео   кот   папарацци   прикол   утка   
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Пользователь сети, скрывающийся под ником LeopARTnik превратил видео с утками и домашним котом в сцену преследования известной личности назойливыми папарацци.

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Метки: Юмор   видео   кот   папарацци   прикол   утка   
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8k
Ginny 2 часа назад
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85
Дядя Витя Час назад
Тупой, тупой,тупой,тупой,тупой,тупой, и ещё много раз Shift-Ins тупее поста не видел. P.S. Ине 65 полных.
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