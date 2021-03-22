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Не полагайся на судьбу: забавный рекламный ролик

Не полагайся на судьбу: забавный рекламный ролик (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: AXE   Юмор   видео   знакомства   креатив   отношения   реинкарнация   реклама   
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Креативная реклама хорошо знакомого всем косметического бренда, которая призывает не полагаться на судьбу. В ролике еще не знакомый с ароматом дезодоранта юноша пытается познакомиться с девушкой, однако раз за разом терпит неудачу.

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Метки: AXE   Юмор   видео   знакомства   креатив   отношения   реинкарнация   реклама   
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Егор 2 часа назад
Если так в магазине с прилавка пшикнуться дезиком - максимум, что будет, это охранники отметелят...
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