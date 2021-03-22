Не полагайся на судьбу: забавный рекламный ролик

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Креативная реклама хорошо знакомого всем косметического бренда, которая призывает не полагаться на судьбу. В ролике еще не знакомый с ароматом дезодоранта юноша пытается познакомиться с девушкой, однако раз за разом терпит неудачу.
Преодолеть цепь трагических совпадений удается только с помощью рекламируемого в видео товара.
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