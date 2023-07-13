В Гатчине устроили стрельбу из-за бутылки

Ночь в гатчинском продуктовом перестала быть томной в начале пятого утра, когда туда зашел решительный посетитель, настроенный встретить рассвет с бутылкой вина, но не желающий за неё платить.



Помешать безупречному плану попытались сотрудники магазина и тогда на подмогу был вызван товарищ с пистолетом. Обладатель оружия подоспел моментально и уже спустя несколько минут и три выстрела, обеспечил уверенный побег. Впрочем, далеко уйти не удалось.



По приметам недалеко от места происшествия задержал обоих, но оружия при себе у них уже не оказалось. Одного доставили в отдел полиции, второго участника драки «скорая» увезла в больницу.