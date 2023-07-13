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В Гатчине устроили стрельбу из-за бутылки

В Гатчине устроили стрельбу из-за бутылки

Автор:
13 июля 2023 09:03
Сообщество : Криминал
Метки: Бутылка   Видео   Гатчина   алкоголь   люди   негатив   стрельба   
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Яркие ночи в столице Ленобласти.

Ночь в гатчинском продуктовом перестала быть томной в начале пятого утра, когда туда зашел решительный посетитель, настроенный встретить рассвет с бутылкой вина, но не желающий за неё платить.

Помешать безупречному плану попытались сотрудники магазина и тогда на подмогу был вызван товарищ с пистолетом. Обладатель оружия подоспел моментально и уже спустя несколько минут и три выстрела, обеспечил уверенный побег. Впрочем, далеко уйти не удалось.

По приметам недалеко от места происшествия задержал обоих, но оружия при себе у них уже не оказалось. Одного доставили в отдел полиции, второго участника драки «скорая» увезла в больницу.

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Метки: Бутылка   Видео   Гатчина   алкоголь   люди   негатив   стрельба   
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3  комментария
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19k
Bill Час назад
Наверное, москвичи приехали. В Ленобласти не стреляют.
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9k
SuperTroll 39 минут назад
Ставим на черное?
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