В Гатчине устроили стрельбу из-за бутылки

Яркие ночи в столице Ленобласти.
Ночь в гатчинском продуктовом перестала быть томной в начале пятого утра, когда туда зашел решительный посетитель, настроенный встретить рассвет с бутылкой вина, но не желающий за неё платить.
Помешать безупречному плану попытались сотрудники магазина и тогда на подмогу был вызван товарищ с пистолетом. Обладатель оружия подоспел моментально и уже спустя несколько минут и три выстрела, обеспечил уверенный побег. Впрочем, далеко уйти не удалось.
По приметам недалеко от места происшествия задержал обоих, но оружия при себе у них уже не оказалось. Одного доставили в отдел полиции, второго участника драки «скорая» увезла в больницу.
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