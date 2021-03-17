Фотогеничный осел затмил белого тигра

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Приехавшие посмотреть на грациозного белого тигра женщины были очарованы совсем другим зверем. Подбежавший к автомобилю осел сразил туристок своей улыбкой.
Так вот где теперь подрабатывает осел из Шрека.
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